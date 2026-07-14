Janko Cerkvenik s podporo treh desnih strank v tekmo za župana Občine Šentjur

Piše: STA

S podporo strank SDS, SLS in NSi bo na jesenskih lokalnih volitvah za župana Občine Šentjur kandidiral Janko Cerkvenik, širše znan kot predsednik Gasilske zveze Slovenije. Predvolilni program s strankami še sestavlja, med drugim pa podpira participativni proračun in se zavzema za vlaganja v infrastrukturo ter boljšo komunikacijo na več ravneh.

Janko Cerkvenik je magister poslovnih ved in upokojenec, sicer pa širše poznan po funkciji predsednika Gasilske zveze Slovenije. To funkcijo opravlja nepoklicno, mandat mu poteče maja 2028. Tudi ni novinec v lokalni politiki, v preteklosti je med drugim že bil občinski svetnik stranke NSi, katere član je.

“Ne predstavljamo le kandidata za župana Občine Šentjur na lokalnih volitvah v jeseni 2026, ampak predstavljamo tudi odločitev za sodelovanje,” je na predstavitveni novinarski konferenci dejala predsednica občinskega odbora SDS Šentjur Jelka Godec.

Po njenih besedah kandidat Cerkvenik s svojim delom in izkušnjami dokazuje, da zna povezati, poslušati in sprejemati odgovorne odločitve. Podobno sta ob predstavitvi in izrazu podpore poudarila tudi podpredsednica SLS Mihaela Rožej in predsednik šentjurskega občinskega odbora NSi Robert Maruša.

V predstavitvi programskih usmeritev je Cerkvenik, ki je za šentjurskega župana kot kandidat NSi neuspešno kandidiral leta 2010, med drugim izpostavil potrebna vlaganja v infrastrukturo. Dejal je, da imajo zdaj na državni ravni sogovornike, s katerimi se bodo lažje pogovarjali o naložbah v javno infrastrukturo in da je zdaj priložnost za občino, da na razpisih pridobi dodatna državna in evropska sredstva. Ob tem je pohvalil finančno učinkovitost občine, kar bo v prihodnje omogočalo sofinanciranje projektov, saj ni visoko zadolžena.

Glede šentjurske obvoznice je dejal, da bo odprl dialog z vsemi lastniki zemljišč. Več sredstev je po njegovem treba nameniti tudi vzgojno-izobraževalnim zavodom, čas je tudi za razpravo o centru Šentjurja, ki po njegovih besedah ne odraža potreb ljudi.

Občino Šentjur trenutno četrti mandat vodi Marko Diaci, ki je za STA že napovedal vnovično kandidaturo za župana na jesenskih volitvah. Po napovedih bo, tako kot na prejšnjih volitvah, kandidiral s podpisi občanov.