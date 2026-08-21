Znova vroče v naselju Brezje, frčalo je kamenje

Piše: G. B.

Policisti PP Novo mesto so v Brezju posredovali zaradi verbalnega spora in domnevnega pretepa.

Pri tem so policisti enemu izmed kršiteljev zasegli tudi kovinski boksar, gre za predmet, ki je namenjen za napad. Policisti so kršiteljem izdali plačilne naloge zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Obravnavali so tudi namerno poškodovanje vozila, saj je eden izmed kršiteljev drugemu vrgel kamen v vozilo in ga poškodoval. Zoper posestnika hladnega orožja – boksarja, sledi hitri postopek z izdajo odločbe in izrekom stranske sankcije odvzema predmeta.