Bizaren način goljufije – poglejte, na kakšne limanice je nasedel Slovenec

Piše: G. B.

Ko je pohlep prevelik, je končen izid ravno obraten od tega, kar bi želeli. To je na lastni koži občutil tudi občan z območja Celja.

Slednji je namreč preko messengerja na Facebooku prejel mamljivo ponudbo. Domnevna vojakinja iz Jemna naj bi namreč prejela odškodnino 2,8 milijona evrov in Slovenca prepričala, da mu lahko pošlje ves denar, če ji najprej nakaže tisoč evrov.

Naivnež je seveda zagrabil vabo, a očitno vplačilo “jurja” ni bilo dovolj, saj je oseba na drugi strani terjala vedno več. Zahtevala je nova nakazila in mu pošiljala številke računov iz Turčije, občan pa je seveda kar nakazoval in nakazoval, misleč, da bo prišel do tistih milijonov. Ki pa jih kar ni in ni bilo.

Nazadnje, ko je prenakazal vse svoje prihranke okoli 40 tisoč evrov, je obvestil policijo. Vendar denarja ne bo videl nikoli več. Niti svojega, ki ga je nakazal, niti obljubljenih milijonov.

Nauk te zgodbe? Pohlep brutalno veliko stane.