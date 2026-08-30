Levičarski nevladniki so parazitirali tudi na zdravstvenem resorju

Piše: A. H. (Nova24tv)

Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc je ob primopredaji poslov razkril, da so se sredstva za društva in nevladnike v zdravstvenem resorju v zadnjih letih povečala s približno štirih na več kot 12 milijonov evrov letno. Hkrati je v ministrstvu našel luknjo v višini okoli 200 milijonov evrov. Napovedal je preverjanje namenskosti in učinkovitosti te porabe.

Ministrstvo za zdravje je v pojasnilo poslalo uradno preglednico izplačil neprofitnim organizacijam za obdobje 2022–avgust 2026. Dokument velja samo za zdravstveni proračun.

Najprej je treba ločiti zrnje od plev. V isti tabeli so zveze bolnikov, invalidske organizacije, Rdeči križ in Karitas. Združenje multiple skleroze, Društvo distrofikov in Zveza paraplegikov v tem dokumentu prejemajo milijone za obnovitveno rehabilitacijo. To so programi za bolnike. Te organizacije niso predmet te zgodbe.

Predmet te zgodbe je ožji krog ideološko prepoznavnih nevladnikov, za katere se zdi, da so bili pod Golobovo vlado »nagrajeni« prav iz vseh strani. LGBT organizacije in članice Glasu ljudstva, so v času Golobove vlade iz zdravstvenega ministrstva potegnile 1.674.250,23 evra. Največji kos je šel Legebitri: 1.070.765,80 evrov.

Koliko so dobile izpostavljene organizacije si lahko pogledate v tabeli na tej povezavi.

LGBT agenda: najdražji paket

Največji del izpostavljenega denarja je šel organizacijam, ki se ukvarjajo z istospolno in trans agendo. Legebitra je v manj kot petih letih samo z Ministrstva za zdravje prejela več kot milijon evrov. Leta 2026 ji je po tabeli namenjenih že 270.000 evrov. Del programa je testiranje na HIV in hepatitis C. Ob tem pa je Legebitra osrednji slovenski LGBT lobist, ki vstopa v šole in javne institucije. Da zdravstveno ministrstvo eni sami takšni organizaciji nameni več kot milijon evrov, medtem ko sistem vleče stotine milijonov luknje, pove vse o prioritetah prejšnje oblasti.

Ob njej stojita ŠKUC in DIH – Enakopravni pod mavrico, obe članici Glasu ljudstva. ŠKUC je zgodovinski nosilec LGBT scene, DIH se izrecno predstavlja kot kvir organizacija. Skupaj sta iz istega zdravstvenega vira potegnili še 284.538,83 evra.

Trans vsebine in Palestina

Posebno mesto ima mariborsko Društvo za mlade IndiJanez s 318.945,60 evra. Del programa je svetovanje mladim. Toda isto društvo v šole pošilja program Posluh!, v katerem nastopajo tudi transspolne osebe, izdaja tematsko številko o Palestini in s Pekarno Magdalenske mreže pripravlja razstavo Usmerimo pozornost na Gazo. Predsednik je Ramiz Derlić, ki velja za mariborsko različico levičarske aktivistke Barbare Rajgelj. Derlić sedi tudi v programskem svetu Pekarne, ki sodi v krog Glasu ljudstva.

Denar za ideologijo, luknja za bolnike

Golobova vlada je zdravstvo razglašala za prioriteto. Čakalne dobe se niso razrešile, osebnih zdravnikov primanjkuje, v Slovenijo pa se “uvaža” kader iz tretjih držav. Ob teh številkah bi marsikdo pomislil, da skoraj 1,67 milijona evrov za ideološko prepoznavne organizacije – od tega več kot milijon za samo eno LGBT društvo, – ni zdravstvena nujnost.

Je politična izbira. Ostrc je napovedal revizijo namenskosti. Dokument, ki ga je ministrstvo samo poslalo pa nazorno kaže, kje jo je treba začeti.