Dosje Fotopub: Vlada nam Epsteinova tovarišija!

Piše: Gašper Blažič

Ali je bila afera Fotopub prisilno pometena pod preprogo? Gre za škandal, ki je leta 2022, že kmalu po inavguraciji Golobove vlade, močno zatresel zlasti stranko Levica.

Ni dvoma, da je škandal z razvpitim lokalom, ki se nahaja na Tivolski cesti v Ljubljani, na kraju, kjer se je nekdaj nahajala Petrolova črpalka, prinesel mnoge neprespane noči zlasti vrhu Levice, saj smo bili v uredništvu Demokracije že leta 2022 deležni implicitnih groženj s tožbami, če bomo s pisanjem o tem nadaljevali. Toda dejansko je to samo vrh ledene gore, saj naj bi se že vsaj od začetka septembra 2022 na telefone uredništev vrstili pritiski, naj se neha poročati o aferi, saj naj bi bili med tistimi, ki so se zabavali v Fotopubu, tudi sinovi in hčere vplivnih oseb.

»Ne poznam tega človeka!«

Asta Vrečko pa tudi po skoraj štirih letih taji vsako povezanost z razvpitim akterjem afere Dušanom Josipom Smodejem. Še pred kratkim je v oddaji Odmevi odločno zanikala vsako povezanost z njim. Češ, z Dušanom Smodejem se je srečala samo na nekem intervjuju, ko je prišel na ministrstvo, nato pa naj bi se po njenih besedah dogodek uporabljal za diskreditacijo nje in stranke. Ob tem je izpostavila, da dolgotrajnost postopkov brez epiloga zmanjšuje zaupanje v pravno državo in lahko odvrača žrtve od prijav nasilja in nadlegovanja. Precej nenavadno vse skupaj, glede na dejstvo, da je praktično v istem času Levica proslavila »veselo novico«, da bo poleg Biserke Marolt Meden na njeni listi za poslanko kandidirala tudi Tina Brecelj, pravosodna funkcionarka, sicer pa partnerka nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića, znanega kot »pištolarja«. Že tako ali tako ima namreč tranzicijska levica v rokah škarje in platno, kar se tiče privedbe Smodeja v Slovenijo.

Niso mu vročili obtožnice

Smodeju, ki naj bi sedaj živel v Benetkah, obtožnica bojda še ni bila vročena, kar naj bi bila glavna pravna ovira za izdajo tiralice. Toda po naših podatkih bi lahko odreditev pripora za Smodeja lahko prineslo izvajanje t. i. evropskega naloga za prijetje, kar velja za osumljence, ki se nahajajo v državah članicah EU. To pomeni, da mora pristojno sodišče na predlog tožilca izdati sklep o priporu, da je lahko evropski priporni nalog tudi izvršen. A zdi se, da se organom pregona v Sloveniji ne mudi preveč. Za zdaj niti ni znano, kateri tožilec zastopa obtožnico in kateri preiskovalni sodnik ima na skrbi afero Fotopub, a bistveno je, da je od afere minilo že tri leta in pol, Smodej pa se izmika roki pravice. Očitno mu njegovi politični prijatelji, ki sedaj vladajo, zelo dobro krijejo hrbet. Da seveda ne omenjamo, da se je Smodej očitno zelo dobro znašel tudi v tujini, saj je večkrat obiskal tudi Krakow na Poljskem, v Pragi pa naj bi celo oddajal stanovanje (podatek iz leta 2018). Na drugi strani pa Levica, ki je najtesneje povezana s Smodejem oz. slovenskim Epsteinom, računa, da bo s skupno listo, ki jo je oblikovala z »lubenično« stranko Vesna, osvojila vsaj deset poslanskih mest. Velja pa spomniti na podobno zgodbo, namreč na afero z bulmastifi iz leta 2010, ki je v končni fazi pokopala LDS in Katarino Kresal. Volitve 2011 so namreč stranko tako rekoč izbrisale, njeni simpatizerji pa so prestopili k Jankovićevi stranki. Na drugi strani pa imamo denimo primer medijskega cirkusa s hišno preiskavo pri Alešu Hojsu, od prejšnjega tedna pa je tudi uradno znano, da preiskava ni bila potrebna – razen če so se hoteli Golobovi dokopati do vsebine komunikacij na Hojsovemu telefonu. Kar je pravzaprav dvojna zloraba: ne le da medijsko »tunkajo« nič krive, pač pa tudi izkoriščajo policijske zveze za politične potrebe.

Pametujejo o Epsteinu, tajijo pa Fotopub

Zakaj je afera Fotopub spet »in«? Pošteno bi bilo, da bi državljanke in državljani izvedeli, kaj se dogaja v zvezi s pregonom Smodeja, zakaj je slednji tako zaščiten in kdo je za to politično odgovoren. Očitno je namreč, da imamo Fotopub – no, od teh črk je na zgradbi, v kateri je ta lokal deloval, ostal samo še »obup« – kar na oblasti. Sprevrženo je namreč, da mnogi takšni in drugačni »fotopubovci« sedaj povsem sproščeno čebljajo in vsem solijo pamet o razvpitem seksualnem iztirjencu Jeffreyju Epsteinu, ki je umrl leta 2019 v svoji zaporni celici (uradno naj bi naredil samomor), sedaj pa prihajajo na dan podrobnosti o njegovih orgijah. Pa tudi o imenih, ki se pojavljajo v poročilu. Neuradno naj bi se v Epsteinovih dosjejih znašli Alenka Bratušek (v tistem času predsednica vlade), Danilo Türk (tedanji predsednik republike) ter filozof Slavoj Žižek, vendar mainstream mediji pripominjajo, da tu ni šlo za nobeno povezavo z Epsteinovimi spolnimi zločini. V dosjejih Epstein pa je zabeležena Marina Abramović, srbska umetnica, ki prisega na zelo čudaške (celo nekrofilske) performanse, dobro se pozna tudi z Asto Vrečko, zabeležena je bila celo skupna fotografija Abramovićeve, ministrice Vrečko ter zakoncev Pirc Musar. To dokazuje tudi fotografija, ki jo je na omrežju X objavil poslanec Andrej Poglajen. In ob vsem tem naj bi bila Levica edina parlamentarna stranka »brez afer«? Mimogrede, tudi francoski levičarski politik Jack Lang, sicer svetel zgled Levice, se pogosto pojavlja v Epsteinovih dosjejih. Le kaj bi o vsem tem dejala Nika Kovač, ki je bila zadnje čase zelo glasna o Epsteinu in je preko tega nažigala ameriškega predsednika Donalda Trumpa?

Prešernova govornica prala Smodejevo čast

Toda dejansko je dražljaj, ki je spet zbezal na dan afero Fotopub, prišel kar iz same Levice. In to kar preko predsednice Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenke Badovinac, ki je na zadnjih evropskih volitvah kandidirala na listi – Levice. O tem smo sicer v Demokraciji poročali že v prejšnji številki, ko smo opozorili na škandalozno politično zlorabo Prešernove proslave. No, Zdenka Badovinac je bila sicer dolgoletna prijateljica pokojnega Romana Uranjeka, povezanega z afero Fotopub. Takoj po izbruhu afere je bila vabljena v oddajo Tarča, kjer pa je bolj ali manj »prala« dobro ime Dušana Smodeja, na kar so opozorile tudi žrtve spolnih zlorab. Vendarle pa naj bi krog poznanstev tako Smodeja kot Uranjeka segal v sam vrh globoke države, saj je z njim prijateljevala tudi Ana Kučan (bila je na pogrebu Uranjeka), hči zadnjega partijskega šefa, sama pa aktivistka skrajne levice.

Je bila Tarča utišana zaradi Smodeja?

Pa je mogoče, da bi se oddaja Tarča sedaj, ko se je ekipa kritično lotila korupcije premierja Roberta Goloba, precej ostreje lotila tudi afere Fotopub? Naši viri trdijo, da je to povsem mogoče in da je morda prav to razlog, zakaj so se v vodstvu nacionalne televizije odločili, da oddajo Tarča onemogočijo do volitev ter se izgovorijo na »bolezen v ansamblu« (kot je to že v navadi). Kdor je opazoval razmeroma prestrašeni prvi dami TVS (urednico informativnega programa Polono Fijavž in direktorico Ksenijo Horvat), je lahko hitro razumel, da so šle stvari res predaleč, kot sta sami rekli – pa ne zaradi ekipe Tarče, v katero nimata več zaupanja, pač pa očitno zaradi »kontrole škode« od »zgoraj«. In očitno to ni bilo povezano samo z Golobovim počitniškim potepanjem od Karigadorja pa do Ugljana in tudi ne zgolj s kadrovanjem na Darsu ter zaposlovanjem, povezanim s Tino Gaber Golob. Tudi slednja je preko odvetnikov večkrat grozila medijem, če bi si upali objavljati sporne stvari iz njene preteklosti – podobno kot Levica v primeru Fotopub. Glede na to, kako zelo so se vplivni krogi trudili, da bi afero Fotopub pometli pod preprogo, bi se utegnilo zgoditi to, kar se je Golobu: potem ko je dolgo časa s pomočjo odvetnika Stojana Zdolška preprečeval in odlagal poseg KPK v korupcijske posle, je vse skupaj prišlo na dan v času prav pred volitvami. Očitno se nekaj podobnega lahko zgodi tudi s škandalom Fotopub, pri katerem predvsem izstopa ohromljenost organov pregona, očitno zaradi vpliva sedanje vlade. V tem primeru bi ta škandal potopil celotno koalicijo, ne samo Levico.

Kronologija afere Fotopub

Pred letom 2022: Dušan Josip Smodej vodi društvo Fotopub, organizira dogodke, festivale in zabave v Novem mestu, Ljubljani (Tivolska cesta, Metelkova ipd.).

Avgust 2022: Na družbenih omrežjih se pojavi profil »Proti nasilju Dušana Smodeja« z anonimnimi pričevanji (več kot 28 objav v prvih dneh) ter obtožbami o spolnem nasilju, omamljanju z drogo za posilstvo, manipulacijah in finančnih prevarah. Žrtve naj bi bile celo priklenjene na radiator. Profil hitro pridobi sledilce (okoli 1.400 v nekaj dneh). Smodej obtožbe zanika in trdi, da gre le za izsiljevanje. Drugi vpleteni, znani umetnik Roman Uranjek naredi samomor, nekrologi v mainstream medijih mu pojejo slavo, ne omenjajo pa ničesar v zvezi z afero.

September 2022: Afera postane vse bolj razvpita. Policija (PU Ljubljana) začne preiskavo na podlagi ovadb. Do oktobra 2022 opravijo več kot 80 zaslišanj in pregledajo več kot 5.000 objav. Pojavlja se vse več namigov, da so bili med tistimi, ki so se zabavali v Fotopubu, znani člani Levice, na eni od fotografij naj bi prepoznali celo Luko Mesca, v tem mandatu ministra za delo, družino in socialne zadeve, sicer pa frontmana Levice (poleg Aste Vrečko). V oddaji Tarča skušajo nekateri predstavniki Levice zmanjšati medijsko razsežnost afere, slednja začenja izginjati iz medijev.

Konec oktobra 2022: Policija zaključi večji del preiskave spolnih kaznivih dejanj in vloži kazenske ovadbe proti Smodeju (spolno nasilje, droge).

Januar 2023: Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vloži zahtevo za sodno preiskavo proti Smodeju (dve kaznivi dejanji spolnega nasilja, huda telesna poškodba, omogočanje uživanja prepovedanih drog).

maj 2023: Okrožno sodišče v Ljubljani vzame zadevo v sodno preiskavo.

December 2023: Policija vloži dodatno kazensko ovadbo proti Smodeju zaradi suma goljufije.

Jeseni 2024: Sodna preiskava se zaključi.

Začetek marca 2025: Ljubljansko okrožno tožilstvo vloži obtožnico na Okrožno sodišče v Ljubljani proti Dušanu Smodeju. Obtožujejo ga dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uporabe drog ter povzročitve telesne poškodbe. Smodej se javno ne odziva.

Marec 2025–februar 2026: Obtožnica še ni vročena Smodeju, ki naj bi živel v Benetkah.