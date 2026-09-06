(IZJAVA DNEVA) Polona Rifelj: “Morda bi se ob besedi solidarnost kdaj spomnili tudi na tiste, ki to solidarnost v največji meri financirajo.”

Polona Rifelj na X-u:

“Solidarnost? Poglejmo številke FURS.

893.849 ljudi – 57,4 % vseh zavezancev – skupaj plača 7,8 % dohodnine. Samo 12.975 ljudi v 4. razredu plača prav tako 7,8 %. Še 7.451 ljudi v najvišjem razredu pa dodatnih 11 %. Torej vsega 1,3 % zavezancev prispeva skoraj petino vse dohodnine. To so tisti, ki jih sindikati najraje označijo za »bogate«, kadar se jih želi še dodatno obremeniti. Morda bi se ob besedi solidarnost kdaj spomnili tudi na tiste, ki to solidarnost v največji meri financirajo.”