Zoran Stevanović: “Luka Mesec je po več mandatih nedela pozabil, da se seje državnega zbora tudi snemajo”

Piše: Celjski glasnik

Pred dnevi je po spletu zaokrožilo SMS sporočilo, ki kaže, kako se stranke levice dogovarjajo, da bodo vladi in ostalim poslancem nagajali pri delovanju in to ne glede na vsebino.

In z zadnjim sporom med Zoranom Stevanovićem in Luko Mescem se to še kako očitno dogaja, kar se kaže v potezah slednjega, ki na vse pretege skuša sedaj za neglasovanje njihove poslanke okriviti prav predsednika DZ. In to kljub temu, da so posnetki sej posneti in so zaokrožili tudi po spletu.

Tale Repić je tud vun z vraga… fino se je napalil na Levico… kapo dol.

… mescu je kr podgana reko😂 pic.twitter.com/XHB9Mciahq — Johanca (@Johanca_4me) July 3, 2026

Kljub temu, da posnetek jasno pokaže različne geste Luka Mesca, mu mediji držijo podporo in želijo prikazati, da ni šlo za sugestijo, ampak “normalno početje”. Se je pa ob teh potezah oglasil tudi sam predsednik DZ-ja Zoran Stevanovič, ki je dejansko preveril vso situacijo ter pojasnil, da gre izključno za nagajanje dela DZ-ja ter nasprotovanje kakršnim koli spremembam politike, ki so jo vodili zadnja štiri leta.

Predsednik DZ-ja je bil v svojem odzivu na manipulacije Luke Mesca direkten in je pojasnil: “Luka Mesec je po več mandatih nedela, pozabil, da se seje snemajo.” Ob tem še opozori, da posnetek razkriva kako imajo vsi poslanci Levice ravno ob gesti Luke Mesca prste na glasovalnih napravah, medtem, ko samo Tina Brecelj ne ravno tako kot ostali.