Zakaj Pirc Musarjeva ne želi komentirati izbris podjetja svojega moža iz britanskega registra, medtem ko pri Mijiču “ne špara jezika”?

Piše: Nova24tv.si

Podjetje RUSSIAN DACHA LTD, ki ga je v Londonu ustanovil Aleš Musar, soprog predsednice republike Nataše Pirc Musar, je bilo 14. julija 2026 uradno izbrisano iz britanskega registra. Javni vpogled v podatke britanskega poslovnega registra Companies House kaže, da je bila družba ustanovljena 1. maja 2018, njen edini direktor pa je bil prav Aleš Musar, ki je bil hkrati naveden tudi kot oseba z večinskim lastniškim oziroma glasovalnim nadzorom. Register ob tem potrjuje, da je šlo za družbo, ki je bila zadnja leta poslovno neaktivna.

Iz dostopnih dokumentov je razvidno tudi, da je bilo podjetje registrirano za dejavnosti potovalnih agencij ter upravljanja zgodovinskih krajev in podobnih turističnih znamenitosti. Zadnji razpoložljivi računovodski izkazi, pripravljeni za obdobje do 31. maja 2024, družbo označujejo kot mirujočo, kar pomeni, da podjetje ni imelo dejanskega poslovanja.

Pomemben podatek je tudi naslov družbe, saj je bilo podjetje registrirano na 28 City Road v Londonu, kjer sicer deluje več ponudnikov virtualnih sedežev za registracijo podjetji. Očitno gre za naslov, ki je bil uporabljen za poslovno administrativno registracijo in ne nujno za dejansko poslovno dejavnost. Prav tako iz registra izhaja, da zadnja potrditvena izjava podjetja sega na 29. marec 2025, identiteta direktorja in osebe z z nadzorom pa bi morala biti po pravilih britanskega registra preverjena najpozneje do 12. aprila 2026. Register pri tem prikazuje predvsem potek roka oziroma zapadlost obveznosti, ne pa tudi potrdila, da je bilo preverjanje uspešno opravljeno.

Britanska pravila sicer omogočajo izbris družbe, če ta ne odda letnih potrditev ali računovodskih dokumentov, medtem ko lahko neopravljeno preverjanje identitete pripelje tudi do dodatnih sankcij. Prav ta podrobnost je v konkretnem primeru pomembna, saj uradni dokumenti potrjujejo izbris podjetja in nekatere administrativne zamude.

Na družbenih omrežjih se je ob tem razširila objava, v kateri je Tomaž Štih zapisal, da naj bi šlo za poštni nabiralnik, zaprt zaradi domnevno neustreznega davčnega porčanja in netransparentnega lastništva. Ob tem je objavil tudi podatke iz britanskega poslovnega centra.

V kabinetu predsednice so pojasnili, da Nataša Pirc Musar ni ne lastnica ne solastnica omenjenega podjetja, zato so vprašanja naslovili na njenega moža Aleša Musarja. Si je pa predsednica, mimogrede, vseeno dovolila komentirati poslanca Resnice Borisa Mijića.

Odgovor Aleša Musarja objavljamo v celoti:

Družba Russian Dacha Ltd je bila leta 2018 ustanovljena popolnoma transparentno ter skladno s slovensko in britansko zakonodajo. Ves čas je bilo jasno in javno razvidno, da je njen edini lastnik in direktor Aleš Musar, kopija osebnega dokumenta pa je bila ves čas deponirana pri administratorju. Podjetje in njegovo lastništvo sta bila skladno z zakonodajo prijavljena tudi vsem pristojnim slovenskim institucijam, med drugim Komisiji za preprečevanje korupcije in Finančni upravi Republike Slovenije. Podjetje je bilo ustanovljeno predvsem zaradi zaščite imena oziroma blagovne znamke Ruska dača, ob tem pa tudi zaradi možnosti opravljanja turistične dejavnosti v Veliki Britaniji po njenem izstopu iz Evropske unije. Te dejavnosti ni nikoli začelo opravljati, zato podjetje nikoli ni poslovalo, ustvarjalo prihodkov ali imelo davčnih obveznosti iz poslovanja. Zaradi njegove dolgotrajne neaktivnosti je bila sprejeta odločitev, da se družba zapre. Ne drži, da bi bila odločitev o prenehanju družbe kakorkoli povezana z nevestnim poročanjem o davkih ali z netransparentnostjo njenega lastništva. Ker podjetje nikoli ni poslovalo, do očitanih nepravilnosti pri davčnem poročanju niti ni moglo priti, lastništvo pa je bilo ves čas jasno navedeno tako v britanskih javnih evidencah ter tudi v prijavah pristojnim slovenskim institucijam

Slovenski bloger iz Britanije meni drugače

Kot je poudaril Tomaž Štih, ki živi in dela v Londonu, po njegovem ni šlo za prostovoljno odločitev o zaprtju družbe, temveč za t.i. cumpulsory strike off, zaradi neoddajanja zahtevanih evidenc. Ob tem je zavrnil tudi razlago, da pri tako imenovanem dormant podjetju ni treba oddajati bilanc, saj po njegovih navedbah prav neoddajanje teh dokumentov vodi v izbris iz registra.

Štih prav tako opozarja, da ni mogoče govoriti o ”jasnem” lastništvu zgolj zato, ker je bilo podjetje nekoč ustanovljeno s predloženo identifikacijo. Po njegovem morajo podjetja vsakemu letnemu potrjevanju priložiti potrditveno izjavo, v kateri se navede osebe z vplivom, polega tega pa je treba ločiti med nekdanjim postopkom identifikacije ob ustanovitvi in novejšimi pravili Companies House, ki od lanskega aprila zahtevajo tudi ločeno preverjanje z uradnim dokumentom.

Po njegovem mnenju se je v tem primeru zgodilo prav to, ker britanska zakonodaja sankcionira z izbrisom. Podjetje ni oddajalo zahtevanih podatkov in zato ni šlo za vsebinsko sporen poslovni model, temveč za administrativno malomarnost. Štih ob tem opozarja še na po njegovem neenako obravnavo v javnosti, saj meni, da bi bila podobna zgodba v primeru katerega od opozicijskih voditeljev deležna bistveno večje medijske pozornosti.