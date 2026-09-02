Razpad Golobovega »imperija oz. denarnice« – z dvema odločilnima porazoma

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

Robert Golob je v zadnjih dneh doživel dva velika, morda celo odločilna poraza. Prvi je kadrovska preureditev na vrhu skupine GEN, kjer sta bila zamenjana dosedanja generalna direktorica GEN energije Nada Drobne Popovič in predsednik uprave GEN-I Maks Helbl. Drugi je obvestilo Specializiranega državnega tožilstva, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega predsednika vlade v zadevi Bobnar.

Politični analitik Miran Videtič menjave v skupini GEN vidi kot nujne, ker je podjetje predolgo služilo Golobu in širšemu krogu, zato od novih oblasti in poslovodstev ne pričakuje kozmetike in “Goloba po Golobu”, ampak revizijo ter končno transparentno državno podjetje, ki ne bo več zaprto pred javnostjo. Ocenjuje, da gre za trenutek, ko se tudi v levem političnem zaledju odloča, da Golob ne more več biti politični obraz tega, kar analitik imenuje “transakcijski pol”.

Včerajšnje menjave v skupini GEN so bile po njegovem prepričanju “pravzaprav neminovne in nujne”. Podjetje oziroma sploh ta skupina je bila “preveč v službi Roberta Goloba in pa seveda tudi širše“. “Ne smemo tukaj biti naivni in misliti, da je zgolj Robert Golob imel koristi od tega podjetja,” poudarja. Zato od nove vlade in novih poslovodstev pričakuje, da ne gre samo za kozmetični popravek, “kjer bo neka skupina izgubila in druga skupina pridobila zelo kvalitetna podjetja”.

Pričakuje, da bodo novi odgovorni javnosti predstavili stanje podjetja. “Ne sicer jutri, ampak ko bodo, recimo, končana tudi eventualno revizija, ki jo jaz pričakujem, tudi iz hčerinskih podjetij, recimo GEN-I, da bodo predstavili to javnosti, ker do sedaj je to podjetje bilo 10 ali 15 let zaprto pred javnostjo. Tako da moja želja je, da ne dobimo po Golobu Goloba, ampak da dobimo transparentno državno podjetje.”

Ne brani se več Goloba, ampak sistem

Enako ostro ocenjuje razvoj v zadevi Bobnar: “Moji viri pravijo, da je tudi pred včerajšnjim dnem, ki je bil pravzaprav nočna mora za Goloba, prišlo v, bom rekel, teh levih dizajnerskih krogih iz ozadja do odločitve, da Golob ne more nadaljevati dela in biti politični predstavnik tega, t.i. “transakcijskega pola”. Torej, kaže na to, da so bili nezadovoljni z Golobom, predvsem zaradi tega, ker ni sestavil vlade. Po drugi strani pa verjetno so tudi sami ocenili, da je ta njegova ošabnost in narcisoidnost odbijala ljudi. In tukaj se več ne brani Roberta Goloba, ampak se brani sistem. In v tej luči je treba to gledati,” je pojasnil.

Videtič včerajšnji dan ocenjuje kot najtežji v Golobovi karieri. Po njegovih besedah je ostal brez ključnih državnih podjetij, nad njim visi resen kazenski postopek, zapuščajo ga ljudje, ki so mu leta držali “štango”, umikali pa naj bi se tudi mediji. Zato dan opisuje kot resnično črn dan za Roberta Goloba. “Po moji oceni je končana, ne še danes ali ne še jutri, tudi politična kariera; vprašanje pa, kje lahko pristane, in to je predvsem odvisno od tega, kaj bi lahko še prišlo vse na plano, v javnost, predvsem kar se tiče delovanja v tistem obdobju, ko je vodil državno podjetje,” je ocenil.

Kazenski pregon po Videtiču “ni nedolžen”. Po njegovem mnenju mora imeti tožilstvo “veliko več”, kot je javnosti predstavil njegov zastopnik Stojan zdolšek. Videtič zato ne pričakuje, da se zgodba Roberta Goloba tu konča. Nasprotno, meni, da bo še kaj izplavalo. Razlog vidi v Golobovi “ošabnosti, narcisoidnosti in načinu vodenja, pri katerem so se ljudje metali ob stran, kritike pa utišale z udarcem po eksistenci – tudi po eksistenci njihovih bližnjih”. Ta način je po njegovi oceni zdaj ugasnil, kar pa ne spremeni dejstva, da bo moral Golob za tak način delovanja nositi posledice, ki sledijo.