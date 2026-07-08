(VIDEO) Robert Golob ne popušča! Še naprej laže in zavaja, kako lahko svoj glas na referendumu oddate v digitalni obliki!

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da so mnogi še v času zadnjega mandata Roberta Goloba označili za notoričnega lažnivca, so njegovi podporniki govorili, da gre za ekstremno desnico.

V kolikor jim ni bilo doslej dovolj, da je Robert Golob lagal o gradnji hiš po uničujoči ujmi, o tem, da je dajal Tatjani Bobnar navodila kako mora postopati v Policiji in še bi lahko naštevali, bodo morda sedaj spoznali, da Golob dejansko laže.

Zakaj poslanec Golob narodu LAŽE, da lahko oddamo svoj glas na referendumih digitalno? Kaj bi rad s tem dosegel? pic.twitter.com/oKqyqY0jU1 — tolemamo (@tolemamo) July 5, 2026

V kratkem videu, ki jih zadnje čase tako zelo rad snema in se kaže ljudem kako je danes vse narobe, ker on ni na oblasti, se je sedaj zlagal, da lahko ljudje svoj glas na referendumu oddajo kar v digitalni obliki. Kljub temu, da je sam kar na RTV Slovenija govoril, kako je potrebno policijo in RTV Slovenija očistiti drugače mislečih, danes rad ljudem govori kako desna vlada skuša pridobiti nadzor nad vsemi institucijami. Pri tem pa seveda ne izbira sredstev, pa naj gre tukaj za laž ali kaj drugega.

Znano je tudi, da sedaj opozicija za vsako sprejeto zadevo napoveduje referendum, ker naj bi vlada Janeza Janše škodovala državljanom. In to po tem, ko so bili dejansko referendumi štiri leta prepovedani, saj so sami po njegovem mnenju sprejemali super zakone in delali za državljane. Za koga so delali? Vsekakor ne za državljane, ker če bi potem Golob ne bi potreboval lagati, da lahko na referendumu glasujemo digitalno, kot to počne danes.