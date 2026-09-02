(VIDEO) Posnetek prometne nesreče Pirc Musarjeve končno v javnosti – tako je divjal konvoj predsednice v predoru Kastelec

Piše: C. Š. (Nova24TV.si)

Posnetek prometne nesreče, v kateri je bila udeležena predsednica Nataša Pirc Musar nakazuje, da je bil razlog neprilagojena hitrost in premajhna varnostna razdalja med vozili.

Pa smo ga dobili. Posnetek prometne nesreče, ki je bil nekaj časa skrbno varovana skrivnost, na Družbi za avtoceste v RS (Dars) ga namreč na zaprosilo Nove24TV želeli razkriti. Tudi v uredništvu Demokracije smo večkrat neuspešno zaprosili zanj, o čemer pišemo v tiskani Demokraciji, ki bo izšla jutri. So pa posnetek nadzornih kamer v predoru Kastelec, kjer se je 31. julija zgodila nesreča, posredovali uredništvu Tarče. Ta ga je včeraj objavila na Facebooku.

Kot je razvidno iz posnetka, je prvo spremljevalno vozilo konvoja z neprilagojeno hitrostjo zapeljalo v predor in pred seboj naletelo osebni avtomobil, ki je vozil z zmanjšano hitrostjo. Zaradi hitrosti konvoja se vozilo ni pravočasno umaknilo, zaradi česar je moralo prvo spremljevalno vozilo zapeljati na pločnik na levi strani cestišča, sledil pa je nalet kombija Mercedes V300, v katerem se je vozila predsednica Nataša Pirc Musar skupaj z osebnima prijateljicama – Viktorijo Krivolucko in Urško Repovš – ter varnostnikoma. Zadnje spremljevalno policijsko vozilo se je trku za las izognilo s spretnim manevriranjem.

Policija zapisnika nesreče zaradi sumov kaznivega dejanja ni posredovala javnosti. A kot je do sedaj znano iz uradnih poročil policije, je 52-letni voznik službenega vozila Mercedes-Benz V300 zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del predhodnega vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo del spremstva. Po trku je vozilo odbilo še v steno predora. Oba voznika sta opravila alkotest in hitri test na droge – oba rezultata sta bila negativna. Poškodovani sta bili dve osebi: predsednica je utrpela lažjo telesno poškodbo (zlom ključnice), druga sopotnica, za katero se je kasneje izkazalo, da gre za Rusinjo Krivolucko, hujšo. Obe sta bili prepeljani v Splošno bolnišnico Izola. Materialna škoda na vozilih je ocenjena na približno 37.000 evrov.

Zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen KZ) je bila dokumentacija odstopljena Specializiranemu državnemu tožilstvu. Preiskava še poteka.

Predsednica Pirc Musarjeva je kasneje javno priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom (sedela je v drugi vrsti) in da to velja tudi za eno od sopotnic. To je označila za svojo največjo napako in prevzela odgovornost zase. Kasneje so se odprla tudi druge varnostna tveganja, povezana s Krivolucko, ki bi lahko bila ruska vohunka.