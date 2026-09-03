(VIDEO) Oglejte si, kako se je protest Jenullovega Glasu ljudstva ironično obrnil proti Golobovi vladi

Piše: S. K. (Nova24TV.si)

Namen sredinega protesta v organizaciji Jenullovega Glasu ljudstva je bil pljuvati po stranki Resni.ca in koaliciji Borisa Mijiča, a se je zaradi “ponesrečenega” izbora enega od govornikov zgodilo, da je bila izražena tudi kritika na račun prejšnje Golobove vlade. Po odzivu množice pa je bilo mogoče videti, da so se očitno s kritiko na račun levega pola strinjali.

Na Trgu republike so protestniki najprej prebrali pisma podpisnikov peticije za odstop poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, ki jo je po njihovih besedah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Aktivist Jaša Jenull je po navedbah 24ur prebral nekaj členov Ustave in ob tem postavil vprašanje, ali so Ustavo, ki je bila podarjena osnovnošolcem, sploh prebrali poslanci. Ker se Mijič na povabilo, da se udeleži shoda, ni odzval, so ga s prizorišča protesta simbolično odpeljali s kartonastim policijskim avtomobilom.

Udeleženci, med katerimi so bili tudi poslanci Levice, so bili pozvani k udeležbi na prihajajočih referendumih, še posebej pa je bil izpostavljen interventni zakon za razvoj Slovenije, v zvezi s katerim vztrajajo, da naj bi ta predstavljal prvi korak v razgradnji socialne države in zmanjšanju vloge javnega zdravstva in drugih javnih sistemov. Potem ko je Hana Radilović iz Delavske svetovalnice vztrajala, “da Mijičev primer ni osamljen, temveč kaže na širše izigravanje zakonodaje in izkoriščanje delavcev”, Miha Blažič iz Ambasade Rog pa pozval k delavski solidarnosti in podpori protestu tujih delavcev, ki bo 16. septembra, aktivistka in raziskovalka Metka Mencin pa opozorila na “neenakosti in odnos oblasti do različnih skupin prebivalstva”, je napočil čas, da spregovori nekdanji član stranke Resni.ca Jasmin Bešić.

Bešićev govor je nepričakovano zajadral

Po navedbah STA je Bešić, ki je iz stranke izstopil že pred volitvami, “skozi osebno zgodbo članstva v stranki poudaril, da je stranka postala orodje posameznikov za uveljavljanje lastnih interesov”. Zlasti zanimiv pa je izsek dela njegovega govora, ki je zaokrožil na družabnih omrežjih, saj ni skoparil niti s kritiko na račun Golobove vlade. Ko je izjavil: “Ne samo to, prejšnja vlada je odstopila od skupne tožbe zoper Izrael in dala zavezo Natu, da bomo namenjali 5 odstotkov BDP-ja za orožje”, je bilo mogoče ob neodobravanju dejanj prejšnje vlade slišati vzklike: “Fuj!” Tukaj pa se Bešić ni ustavil, temveč je izrekel še naslednje: “Prav tako so oboji odobravali pandemske restrikcije in cepljenje kljub dokazani škodljivosti. Zato jaz med levimi in desnimi danes ne vidim neke velike razlike, ampak zgolj šov z namenom delitve naroda in ohranjanja statusa quo.”

Pred mikrofon je prišel kot bivši član Resnice, iz katere je zaradi nesoglasij izstopil (že pred volitvami!).

Namen je bil pljuvanje po Resnici, a je pljunil tudi po Golobovi vladi. Jenull je protestnike miril, da je to le njegovo mnenje in da je med vladama ogromna razlika. https://t.co/1eIEtunWBH — Jan (@Jan_Slovenia) September 2, 2026

“Protestnik govori stvari, ki so se zgodile pod prejšnjo vlado, protestniki ploskajo, ker niti ne vedo, zakaj so tam in kaj govori pesnik,” v zvezi s konkretno situacijo, ki se je zgodila na shodu, na družabnem omrežju X izpostavlja poslanka SDS Jana Gržinič in ob tem dodaja: “Ponavlja se zgodba iz 2020, ko so protestnico vprašali “Zakaj je na protestu?”, pa ni vedela.” Med odzivi pa je bilo sicer mogoče prebrati tudi komentarje v smislu: “Je sfalil. Je mislil, da dejansko protestirajo proti korupciji in za boljši jutri. Mu niso povedali, da je to usmerjeno le na eno stran …”; “Kako nerodno je nekaterim na tem protestu postalo”; “Tole je bil pa špil ferderber. Asta in Mesec sta onemela.”; “Model ku*ca prejšnjo vlado, uni trije iz Levice se pa smejčkajo zraven.”