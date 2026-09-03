(VABILO) Jutri na Pristavi obeležitev 36. obletnice sprejetja strateških dokumentov MSNZ

Piše: P.J.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) in Občina Ivančna Gorica vabita na slovesno obeležitev 36. obletnice dogodka na Pristavi nad Stično. Prireditev bo jutri, v petek, 4. septembra 2026, ob 18. uri pred spominskim obeležjem Združenja VSO.

Z dogodkom obeležujejo sestanek, na katerem so ključni akterji takratnega obrambno-varnostnega sistema 7. septembra 1990 sprejeli in formalizirali strateške dokumente. Ti so bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja simbioze vojaško-policijske organizacije MSNZ, na kateri je ob agresiji JLA na mlado samostojno Slovenijo temeljil učinkovit in uspešen oboroženi odpor. V teh dokumentih je bila JLA prvič jasno opredeljena kot morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slovensko osamosvojitev.

Pozdravni nagovor bo imel podžupan Občine Ivančna Gorica Tomaž Smole, slavnostni govornik pa bo Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS in pripadnik 1. generacije Slovenske vojske.

V programu sodelujejo Moški pevski zbor Prijatelji Šentvid pri Stični, ambasadorka Občine Ivančna Gorica za kulturo in književnost Dragica Šteh, Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, Gardna enota Slovenske vojske in praporščaki Združenja VSO.

Po prireditvi so udeleženci vabljeni na Izletniški turizem Okorn na pogostitev in druženje.

Vljudno vabljeni!