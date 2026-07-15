V tiskani Demokraciji preberite: Konec Golobove ere v policiji: Muženič na stranski tir, nov direktor v Novem mestu

Piše: Vida Kocjan

Po parlamentarnih volitvah 2026 in menjavi vlade se v slovenski policiji odvijajo pomembne in težko pričakovane kadrovske spremembe. Golobov zaupnik Darko Muženič je zapustil mesto direktorja NPU, na čelo policije pa je stopil Danijel Lorbek.

Odmevna pa je bila zamenjava na Policijski upravi Novo mesto, kjer je po kontroverznem vodstvu Igorja Juršiča – v ozadju pa predkazenski postopek proti Robertu Golobu in podjetju Gen-I, nezakonite migracije ter slaba raziskanost kaznivih dejanj – novi direktor postal Dejan Kink.

Kadrovske menjave v policiji

Najnovejše kadrovske spremembe v slovenski policiji vključujejo več pomembnih premestitev v vrhu Generalne policijske uprave. Premiki so se začeli po parlamentarnih volitvah in imenovanju nove vlade. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je bil 4. junija imenovan Danijel Lorbek. Pred tem je policijo vodil Damjan Petrič, izbor Roberta Goloba; na to mesto je bil na predlog takratnega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja imenovan oktobra 2025, po odstopu januarja 2025 pa je vodil policijo kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja.

Novi vodja slovenske policije Danijel Lorbek je junija izvedel več ključnih kadrovskih sprememb. Golobov zaupnik Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), je bil premaknjen na mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Muženič je sicer sam zaprosil za premestitev in odstopil s položaja direktorja NPU.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!