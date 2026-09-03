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V SDS izredno kritični do palestinske zastave na sredinem protestu; Janša: Hamas je teroristična organizacija in vsi njeni podporniki predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti!

FokusIzpostavljeno
foto: STA

Piše: STA, P. J.

Sredin protest, na katerem so zbrani zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in nizali kritike na račun koalicije, je naletel tudi na nekaj odzivov SDS in Resnice. Menijo, da zbranim ne gre za boljšo Slovenijo. Obregnili so se ob palestinsko zastavo, premier Janez Janša je zapisal, da so “podporniki Hamasa” grožnja nacionalni varnosti.

Vodjo poslancev največje vladne stranke SDS Jelko Godec je zmotila palestinska zastava, ki je bila vidna na eni izmed fotografij s shoda. Zato po njenem mnenju ni šlo za protest za boljšo Slovenijo, kot je bilo slišati v govorih.

Njen zapis na družbenem omrežju X je poobjavil tudi prvak stranke in predsednik vlade Janša, ki je ob tem v angleščini zapisal, da je Hamas teroristična organizacija, vsi njeni podporniki pa so grožnja nacionalni varnosti.

Nekoliko daljši zapis je medtem objavila vodja poslancev Resnice Katja Kokot, ki meni, da se nekateri še vedno ne morejo sprijazniti z rezultati volitev in za vse, kar je bilo v zadnjih 20 letih narobe v državi krivijo njo, Mijiča in predsednika stranke Zorana Stevanovića. “Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehnega povzročanja občutka razdora. Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti,” sporoča zbranim na shodu. Dodala je tudi, da bodo naslednje parlamentarne volitve čez tri leta in pol.

 

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