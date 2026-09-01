V reviji Demokracija preberite: Hitrejši postopki in strožji pogoji: ministrstvo pripravlja spremembe zakona o tujcih

Piše: Vida Kocjan

Minister Franci Matoz in pristojne institucije so se lotili dolgotrajnih azilnih postopkov in prenatrpanosti azilnih domov. Na kriznem sestanku so se dogovorili za prednostno reševanje primerov, ki trajajo več kot dve leti. Hkrati je v javni razpravi predlog sprememb zakona o tujcih, ki zaostruje finančne in jezikovne pogoje za tujce ter podaljšuje čakalno dobo za združitev družine.

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz se je v začetku avgusta udeležil neformalne konference notranjih ministrov držav članic Evropske unije (EU). Glavna tema srečanja je bilo sicer aktualno migracijsko dogajanje v španski eksklavi Ceuta, minister pa je poudaril, da moramo dosledno izvajati azilno politiko in vračanje nezakonitih migrantov.

V okviru ministrstva je nato sredi avgusta potekal krizni sestanek o migracijskih postopkih in nastanitvenih zmogljivosti azilnih domov v Sloveniji. Sestanek je bil namenjen reševanju problematike dolgotrajnih migracijskih postopkov in prenatrpanosti azilnih domov. Sestanka so se udeležili državni sekretar Franc Kangler, državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik Šega, direktorica Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek in vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za migracije in upravne notranje zadeve Matej Torkar.

Dolgotrajni azilni postopki

Osrednja tema sestanka so bili dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite (azila), ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Posebna pozornost je bila namenjena primerom prosilcev, v katerih postopki trajajo več kot dve leti.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov za vsakega prosilca, ki na zaključek postopka čaka več kot dve leti, vložil nadzorstveno pritožbo na Upravno sodišče RS s ciljem pospešiti postopke in učinkoviteje reševati posamezne primere.

Izpostavljeno je bilo tudi, da je pet oseb v azilnem domu nastanjenih že več kot pet let. Razlogi so povezani predvsem z dolgotrajnimi postopki pred pristojnimi sodišči v Sloveniji oziroma s postopki, ki izhajajo iz pravil dublinske uredbe, zaradi katerih lahko posamezniki v nastanitvenih zmogljivostih ostanejo do pravnomočnega zaključka postopka.

Predstavljeni so bili tudi aktualni podatki o delu na področju migracij. Direktorat za migracije je v letošnjem letu obravnaval 1018 vlog in izdal 1126 odločb. Predstavniki slovenske policije so ob tem pojasnili, da je bilo letos 94 migrantov vrnjenih Republiki Hrvaški.

Udeleženci sestanka so se seznanili tudi s pripravo sprememb zakona o tujcih ter zakonodaje, povezane z izvajanjem pakta EU o migracijah in azilu. Cilj predvidenih sprememb je vzpostaviti hitrejše, učinkovitejše in odločnejše postopke ter odpraviti dolgotrajnost odločanja.

Državni sekretar Franc Kangler je ob zaključku poudaril, da večletno trajanje postopkov ni sprejemljivo ne z vidika delovanja države ne z vidika posameznikov, ki čakajo na odločitev. Zato je nujno, da vse institucije v okviru svojih pristojnosti naredijo potrebne korake za pospešitev postopkov.

»Naš cilj mora biti jasen – postopki morajo biti hitri, učinkoviti in zakoniti. Večletno čakanje na odločitev ni dobro ne za državo ne za posameznika. Današnji dogovor je konkreten korak k temu, da se najdaljši postopki začnejo reševati prednostno,« je poudaril državni sekretar Franc Kangler.

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