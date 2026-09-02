V novi št. revije Demokracija preberite: 30 let Demokracije, ki udejanja pravico vedeti več! Načrt za demografsko obnovo slovenskega naroda; Intervjuja: Polona Rifelj in Helena Jaklitsch

Piše: M. B.

Izšla je nova Demokracíja! V njej slavnostno obeležujemo 30. obletnico izhajanja našega tednika, ki se je uveljavil s sloganom, ‘objavimo, kar drugi zamolčijo’! Slovenija se sooča s katastrofalno nizko rodnostjo. Predstavljamo osnutek načrta za demografsko obnovo slovenskega naroda. Intervjuji: mag. Polona Rifelj, dr. Helena Jaklitsch in Aleksander Rant

Tednik Demokracija bo 5. septembra letos zaznamoval pomembno obletnico. Na ta dan leta 1996 je izšla prva številka tednika, ki ga pravkar berete.

Od tedaj neprekinjeno izhaja že 30 let, kljub poskusom, da bi ga utišali. To sicer ni bil edini medij s tem imenom. Že v letih 1918 in 1919 je na Slovenskem izhajal list Demokracija, ki je bil ponovno obujen po drugi svetovni vojni na Tržaškem in Goriškem, ko ga je urejal Andrej Slavko Uršič, sicer žrtev udbovskega umora. Nato se je ponovno pojavil leta 1989 kot glasilo Slovenske demokratične zveze, ene prvih demokratičnih strank v času demokratičnih sprememb. Z nastankom Demosa je Demokracija postala tudi njegovo glasilo, ki je tudi pripomoglo k zmagi na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990.

Politična jesen bo v znamenju referendumov

Letošnja politična jesen se bo vpisala v zgodovino slovenske demokracije kot čas, ko bomo znova neposredno odločali o vprašanjih, ki so jih prejšnje leve elite leta skušale potisniti pod preprogo ali pa jih uporabile le takrat, ko jim je to politično ustrezalo. Enajstega oktobra bo superreferendumski dan: poleg že razpisanega zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo državljani odločali še o treh posvetovalnih vprašanjih, ki so jih predlagali poslanci vladajoče koalicije (SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati) skupaj z Resni.co.

Izobraževanje: Več časa za učence, manj za obrazce

Nova Janševa vlada je združila šolski in visokošolski resor v ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Ministrstvo pod vodstvom dr. Boruta Rončevića ob primanjkljaju prerazporeja sredstva, pospešuje črpanje evropskih sredstev, napoveduje manj birokracije, pripravljalnice za tujce ter reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, spreminjajo pa se tudi pravila za delo zaposlenih od doma.

Dolgotrajna oskrba – kakšne spremembe se obetajo

Na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so pripravili predlog interventnega posega v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina obračunavanja. Spremembe je javnosti predstavila ministrica Mateja Ribič, socialni zavodi predlog podpirajo.

Načrt za demografsko obnovo slovenskega naroda

Republika Slovenija se nahaja na demografskem razpotju. Po podatkih Statističnega urada RS se delež Slovencev znotraj matične domovine postopno zmanjšuje. Leta 1991 je znašal 88,31 odstotka, leta 2001 83,06 odstotka, danes pa je po ocenah poznavalcev že pod 70 odstotki. Če se bodo trendi nadaljevali, bo Slovenija do leta 2060 izgubila status nacionalne države slovenskega naroda.

Intervjuji: Polona Rifelj, Helena Jaklitsch in Aleksander Rant

Mag. Polona Rifelj, ministrica za okolje in prostor v 16. vladi Republike Slovenije, vodi enega najširših resorjev v državi. Zaradi dolgoletnih izkušenj v javnem in realnem sektorju dobro pozna upravne ovire, s katerimi se srečujejo podjetja in investitorji. V pogovoru zato ne govori le o okoljskih standardih, temveč o delovanju sistema: kdo odloča, na kateri podlagi, do kdaj in kdo odgovarja, če postopek stoji. Pogovarjali smo se o tem, ali lahko država odloča hitreje, ne da bi oslabila varstvo okolja in pitne vode, ter o projektih, ki že mesece delijo javnost. Objavljamo tudi intervjuja z državno sekretarko na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Heleno Jaklitsch ter odgovornim urednikom Nove24TV in voditeljem Aleksandrom Rantom.

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