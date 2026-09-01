V novi reviji Demokracija preberite: Nova Janševa vlada izjemno pospešila aktivnosti na področju črpanja evropskih sredstev

Piše: Vida Kocjan

Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše od junija 2026 močno pospešuje črpanje evropskih sredstev. Kohezijska sredstva niso več kritično ogrožena, pri Načrtu za okrevanje in odpornost pa se rok izteče konec leta 2026. Mejnike je treba izpolniti do 31. avgusta, zadnji zahtevek pa oddati do 30. septembra.

Prejšnja Janševa vlada je v letih 2020 in 2021 za Slovenijo v Bruslju izpogajala okvir za evropska sredstva v programskem obdobju 2021– 2027. Slovenija ima iz Programa evropske kohezijske politike na voljo približno 3,2 do 3,26 milijarde evrov (sredstva EU; skupaj z nacionalnim sofinanciranjem okoli 4,3 do 4,5 milijarde), porabiti pa jih mora do konca leta 2029 (pravilo N+2). Za črpanje teh sredstev je pristojno ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki ga v zdajšnji vladi vodi dr. Monika Kirbiš Rojs. Ta je bila leta 2020, v prejšnji Janševi vladi, državna sekretarka na tem ministrstvu in velja za najboljšo poznavalko ter strokovnjakinjo za evropska sredstva; zelo aktivno je sodelovala tudi v takratni pogajalski skupini pod vodstvom Janeza Janše.

Aktivnosti močno pospešene

Kirbiš Rojsova je v mandatu prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ki je to ministrstvo s svojimi kadri povsem demontiral, nenehno opozarjala na slabo črpanje evropskih sredstev. Ob koncu Golobovega mandata je bila Slovenija po podatkih Evropske komisije na 20. do 24. mestu med 27 državami EU (po dejanskih plačilih; januarja 2026 npr. 24. mesto z 11,9 odstotka). Opozarjala je na roke in na tveganje za izgubo sredstev EU. Na predstavitvi kandidature in ob prevzemu resorja v začetku junija 2026 pa je poudarila, da je njena naloga, »da se sredstva ne izgubijo«. Opozarjala je tudi, da nas Hrvaška prehiteva »po levi in desni« ter da je v vseh evropskih programih do leta 2029 evropskih sredstev veliko, medtem ko jih Golobova vlada ne zna izkoristiti, infrastrukturnih projektov pa ne zna izvajati. Opozarjala je, da je Slovenija med najslabšimi članicami (dolgo smo bili celo na zadnjem ali predzadnjem mestu) in da se denar prerazporeja na »mehke vsebine« namesto v infrastrukturo.

Po prevzemu ministrstva junija 2026 pa je dr. Kirbiš Rojsova močno pospešila aktivnosti – ministrstvo redno izdaja odločbe o odobritvah.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!