To so resnični razlogi, zaradi katerih želi Levica “odžagati” poslanca stranke Resni.ca

Piše: G. B.

Poslanec stranke Resni.ca Boris Mijič je tarča novega škandala. Po tistem, ko so se nanj spravili zaradi dolgov do delavcev in mu je denar za poplačilo posodil kar predsednik stranke Zoran Stevanović, ga je sedaj napadel še portal Necenzurirano, češ da je zavajal o svoji izobrazbi.

Še pred volitvami je Mijič za Državno volilno komisijo (DVK) navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG). Toda za portal Necenzurirano so pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljane pojasnili, da Mijič “ni evidentiran kot diplomant”. Prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss, poroča STA.

V Levici so poslanca Resnice Borisa Mijiča ponovno pozvali k odstopu. “To ni nepomembna napaka, ampak še eno zavajanje javnosti. Še en dokaz, da tak človek ne more opravljati funkcije poslanca državnega zbora,” so se danes na navedbe o izobrazbi poslanca odzvali v Levici. “Vsak nadaljnji dan, ko sedi v državnem zboru, dodatno škodi ugledu te institucije,” so ocenili.