To so resnični razlogi, zaradi katerih želi Levica “odžagati” poslanca stranke Resni.ca

Piše: G. B.
Poslanec stranke Resni.ca Boris Mijič je tarča novega škandala. Po tistem, ko so se nanj spravili zaradi dolgov do delavcev in mu je denar za poplačilo posodil kar predsednik stranke Zoran Stevanović, ga je sedaj napadel še portal Necenzurirano, češ da je zavajal o svoji izobrazbi.
Še pred volitvami je Mijič za Državno volilno komisijo (DVK) navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG). Toda za portal Necenzurirano so pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljane pojasnili, da Mijič “ni evidentiran kot diplomant”. Prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss, poroča STA.
V Levici so poslanca Resnice Borisa Mijiča ponovno pozvali k odstopu. “To ni nepomembna napaka, ampak še eno zavajanje javnosti. Še en dokaz, da tak človek ne more opravljati funkcije poslanca državnega zbora,” so se danes na navedbe o izobrazbi poslanca odzvali v Levici. “Vsak nadaljnji dan, ko sedi v državnem zboru, dodatno škodi ugledu te institucije,” so ocenili.
Primer je po mnenju Levice tudi zgodba o stranki Resnica, ki svojega poslanca kljub razkritjem še naprej brani, relativizira njegova ravnanja in namesto politične odgovornosti izbira napade na medije ter išče izgovore. “Stranka, ki se predstavlja kot alternativa strankam, se je v resnici izkazala za politično podizvajalko SDS, ki vladajoči koaliciji zagotavlja glasove, v zameno pa očitno lahko krši vse standarde politične odgovornosti,” navajajo.
Toda razlog, da skuša Levica Mijiča spraviti ob poslanski stolček, sploh ni v domnevnem varstvu morale, ampak v zakonski ureditvi, ki določa, da če poslanec odstopi prej kot v šestih mesecih po volitvah, to ne pomeni, da ga avtomatsko nasledi naslednji na listi. Pač pa se izvedejo nadomestne volitve, na katerih se lahko potegujejo prav vse stranke. Nadomestne volitve poslanca bi potekale v celotni 8. volilni enoti s sedežem na Ptuju.
Kot je znano, je Mijič kandidiral v Gornji Radgoni, kjer so med drugim kandidirali Anja Rakuša Brus (SDS), Kristjan Borovšak (Svoboda), Alenka Pirjevec (Levica), itd. Računica pa je takšna: glede na javnomnenjsko gonjo bi se v primeru nadomestnih volitev zelo verjetno zgodilo, da bi Resni.ca izgubila eno poslansko mesto, medtem ko si stranke prejšnje koalicije obetajo okrepitev na ta račun.
Toda pregled rezultatov osme volilne enote kaže, da je bila tranzicijska levica prav v tej volilni enoti najšibkejša, saj so denimo kandidati SDS ter Levice in Vesne dosegli zanemarljivo število glasov. Na drugi strani pa je SDS v tej volilni enoti dosegla skoraj 33 odstotkov glasov oz. štiri poslanske mandate. Zato se Levici po vsej verjetnosti račun ne bi izšel. Verjetno tudi ne Svobodi, ki je v tej volilni enoti osvojila manj kot 25 odstotkov glasov in s tem precej zaostala za SDS.