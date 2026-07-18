Stranka Resnica o novem zakonu: konec čakanja, zdravljenje tudi pri zasebnikih

Piše: T. P. (Nova24tv)

Predlog novega Zakona o pacientovih pravicah, ki ga je v zakonodajni postopek vložil poslanec Zoran Stevanović, po navedbah stranke prinaša rešitve za boljši dostop pacientov do zdravstvenih storitev, predvsem v primerih dolgih čakalnih dob.

Kot so zapisali na Facebook strani stranke Resni.ca, predlog med drugim predvideva, da bi pacienti ob preseženih najdaljših dopustnih čakalnih dobah lahko zdravstveno storitev opravili tudi pri izvajalcih zunaj zdravstvene mreže. Pri tem naj bi se, po njihovih navedbah, v izvajanje lahko vključili vsi izvajalci z veljavnim dovoljenjem, ne glede na njihovo organizacijsko obliko ali lastništvo.

Po pojasnilih, objavljenih na družbenih omrežjih stranke, bi moral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pacientu najprej ponuditi možnost izvedbe storitve znotraj javne mreže. Če tega ne bi mogel zagotoviti v predpisanem času, pa bi pacient lahko uveljavljal pravico do obravnave drugje.

Na Facebooku Resni.ce so ob tem poudarili, da je namen predloga zagotoviti dejansko uresničevanje pravic pacientov in odpraviti dolgotrajno čakanje na zdravstvene storitve. Kot navajajo, naj bi zakon uvajal tudi možnost, da pacient od ZZZS zahteva uradno odločbo o dostopu do storitve, kar bi omogočilo nadaljnje pravno varstvo.

Po navedbah stranke predlog vključuje tudi rešitve za boljši nadzor nad čakalnimi seznami ter preprečevanje zlorab sistema, hkrati pa naj bi okrepil vlogo pacientov in njihovih organizacij v zdravstvenem sistemu.

Zveza organizacij pacientov Slovenije je predlog podprla in napovedala, da bo o njem v prihodnjih mesecih izvedla širšo razpravo med svojimi člani ter pripravila dodatne predloge.