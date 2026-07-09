Stranka, ki je NATO zavajala o obrambnih izdatkih, danes od ministra Hajdinjaka zahteva odgovore glede obrambnih sredstvev

Piše: Celjski glasnik

Stranka Gibanje Svoboda se je od prvega dne nastanka skušala ljudem prodati kot ena najbolj “čistih” in “neoporečnih” strank.

A skozi cel mandat zadnjih štirih let smo lahko spremljali afere iz dneva v dan in to na vseh možnih področjih. Kot se je razkrilo ravno ob koncu mandata, se niso ozirali niti na tujino in je njihov “super pošteni” minister Borut Sajovic zavajal celo zvezo NATO.

Stranka Svoboda, ki jo je generalni sekretar NATA okrcal, da je lagala in zavajala zvezo NATO glede izdatkov in za dosego 2 % v načrt vstavila stvari, ki tam ne spadajo, danes sprašuje ministra Hajdinjaka, kaj bo z obrambnimi izdatki! ‼️ A ste resni? pic.twitter.com/jeWTbr8n5Q — Jana Gržinič (@JanaGrzinic) July 2, 2026

Zaradi poročila, ki ga je nenazadnje podpisal danes poslanec Svobode, je Slovenija celo dobila opozorilo samega prvega moža severno atlantskega zavezništva, da je zavajala s podatki o obrambnih izdatkih. A to danes ni ovira, da ne bi ravno ta stranka in ti isti akterji od novega ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka zahtevali, da jim pojasni, kaj se bo dogajalo z obrambnimi izdatki pod njegovim ministrovanjem.

“Svobodna stranka, ki jo je generalni sekretar Nata oštel zaradi laganja in zavajanja Nata glede izdatkov in za vključitev stvari v načrt, da bi dosegli 2%, ki ne spadajo tja, danes sprašuje ministra Hajdinjaka, kaj se bo zgodilo z obrambnimi izdatki! Ali ste resni?” Tako je ob takšnem sprenevedanju Svobode opozorila poslanka SDS Jana Gržinič.