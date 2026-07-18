Sprevrženo! Bolnika zdravniki silijo v evtanazijo tako, da mu ne dajejo hrane in vode

Piše: T. P. (Nova24tv)

Težko bolni Roger Foley opozarja na domnevne pritiske zdravstvenega sistema, ki naj bi ga silil v evtanazijo, čeprav sam to možnost zavrača. Kanadčan ob tem trdi, da mu bolnišnično osebje ne zagotavlja osnovne oskrbe, potrebne za preživetje.

Roger Foley, ki boleha za redko nevrološko boleznijo spinocerebelarna ataksija tipa 14, že približno desetletje biva v bolnici London Health Sciences Centre v Ontariu. Zaradi napredovanja bolezni je popolnoma odvisen od pomoči drugih, pri čemer poudarja, da mi pristojne institucije niso omogočile ustrezne oskrbe na domu, zaradi česar ostaja ujet v bolnišničnem okolju.

Kljub večkratnim zavrnitvam kanadskega programa medicinske pomoči pri umiranju Foley trdi, da mu zdravstveno osebje to možnost še vedno predstavlja, medtem ko naj bi mu omejevali dostop do hrane, vode, zdravil in osnovne nege.

Poseben problem predstavlja njegova izrazita občutljivost na svetlobo. Fluorescenčna in halogenska razsvetljava v bolnišnici mu po njegovih besedah povzroča hude bolečine in poškodbe oči, zato potrebuje prilagojeno nizkointenzivno osvetlitev v toplem spektru. Takšna prilagoditev naj bi mu bila sprva omogočena, kasneje jo je bolnišnice ukinila.

Zaradi svojega zdravstvenega stanja mora Foley pred hranjenjem zavzeti natančno določen položaj, sicer obstaja nevarnost zadušitve ali pljučnice. Brez ustrezne osvetlitve tega postopka ne more varno izvesti, kar dodatno ogroža njegovo zdravje.

V javno objavljeni izjavi navaja, da je bil izpostavljen dehidraciji, podhranjenosti in neprimernem ravnanju osebja. Med drugim opisuje, da so ga ponoči grobo prebujali pod pretvezo nadzora ter, da je bil deležen tudi drugih oblik pritiska.

Ker ustrezna zaščitna oprema za njegove oči ni komercialno dostopa, si je po lastnih besedah izdelal improvizirana očala, vendar jih zaradi deformacije vratne hrbtenice lahko uporablja le kratek čas, kar mu omogoča zgolj omejen vnos tekočine.

Foley poudarja, da ne more uživati trde hrane niti redno jemati zdravil, njegovo stanje se pa zaradi pomanjkanja spanja in dehidracije slabša. Ob tem opozarja tudi na pogoste intravenske posege, zaradi katerih naj bi bile njegove vene že močno poškodovane.

Pomoč mu je začela nuditi neodvisna neprofitna organizacija Life Care Network, ki mu zagotavlja osebne asistente za osnovno oskrbo v bolnišnici, vključno s hranjenjem, hidracijo in higieno. Organizacija je ocenila tudi, da prilagojena razsvetljava v njegovi sobi ne predstavlja tveganja za osebje ali obiskovalce.

Kljub temu pa je financiranje takšne pomoči omejeno, zato Foley preko kampanje zbira sredstva za nadaljnjo oskrbo. Opozarja, da brez dodatne podpore ostaja popolnoma odvisen od sistema, ki po njegovih besedah ne zagotavlja niti minimalnih življenjskih pogojev.

Svojo prošnjo zaključuje z apelom javnosti, naj mu pomaga zagotoviti osnovne pogoje za življenje, kot so hrana, voda, zdravila in osebna varnost, ter mu omogoči nadaljevanje boja za dostojanstvo in pravice.