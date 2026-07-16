Služba vlade za obnovo po poplavah po novem del ministrstva za okolje, Šefic ostal brez položaja

Piše: C. R.

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih bo v soboto uradno prenehala delovati kot samostojna vladna služba. S tem dnem bo prenehala tudi funkcija državnemu sekretarju in dosedanjemu vodji službe Boštjanu Šeficu. Po novem bo služba delovala kot notranja organizacijska enota ministrstva za okolje in prostor, vodila pa jo bo Sandra Martinčič.

Kot so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, bo dosedanja služba za obnovo po poplavah in plazovih kot notranja organizacijska enota okoljskega ministrstva začela delovati v skladu z novelo zakona o državni upravi.

Naloge službe ostajajo nespremenjene, se pa del nalog vsebinsko še tesneje povezuje z nalogami urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, ki že sedaj deluje v okviru ministrstva za okolje in prostor, izhaja iz današnje objave službe na vladni spletni strani.

“Zato je v tej fazi sanacije in obnove organizacijska sprememba pomembna predvsem zaradi še tesnejšega sodelovanja z uradom. Takšna organizacijska ureditev bo zagotovila večjo usklajenost pri delu, kontinuiteto izvajanja nalog ter učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev pri odpravi posledic naravne nesreče iz avgusta 2023,” so pojasnili.

Prejšnja vlada je službo vlade za obnovo po poplavah in plazovih ustanovila na začetku septembra 2023 oziroma mesec dni po poplavah in plazovih, ki so prizadeli državo. Med njenimi prednostnimi nalogami je bila organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic dogodka.