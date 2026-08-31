Se Putin boji za svoje življenje? “Obesili me bodo!”

Piše: C. Š. (Nova24tv)

Po poročanju The Economista Putin meni, da bi končanje vojne brez zavzetja celotnega Donbasa ogrozilo ne le njegovo oblast, ampak tudi življenje. Eden od insiderjev je reviji povedal, da je Putin sodelavcem dejal: “Obesili me bodo.”

Glavni problem Kremlja ostaja pomanjkanje oprijemljivih rezultatov kljub ogromnim izgubam. Vojna se vleče, ukrajinski droni vse globlje prodirajo na rusko ozemlje, občutek normalnega življenja v Rusiji pa postopoma izginja. Nezadovoljstvo raste med prebivalstvom, med elitami pa je razpoloženje še temnejše.

Kremelj naj bi zato lahko hkrati deloval na več frontah: okrepil napade na Ukrajino, razširil sabotaže in hibridno vojskovanje proti Evropi ter na fronto poslal dodatnih 300.000 do 400.000 vojakov, ne da bi formalno razglasil novo mobilizacijo. Economist ocenjuje, da Putin ne razume, da eskalacija ne bo rešila nobene njegove težave. Nasprotno: povečala bo ceno vojne in bi lahko sistem še dodatno destabilizirala.