Prihaja SKOK – končno! Bo prvi na vrsti Janković?

Piše: C. R.

S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), ki ga je danes potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak Demokratov Anže Logar.

Zupančič je na današnji predstavitvi predloga zakona, ki so jo organizirali v stavbi na Litijski v Ljubljani, dejal, da bo predlog vzpostavil ekosistem, “v katerem z roko v roki delujejo vsi organi, ki morajo sodelovati za učinkovit pregon korupcije in organiziranega kriminala”.

V sedanjem sistemu Specializirano državno tožilstvo (SDT) preganja določena kazniva dejanja, ki pa niso nujno skladna s katalogom kaznivih dejanj Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), je povedal. S predlogom pa po Zupančičevih besedah “ustvarjajo jasno linijo” med organi. Predlog namreč med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

Skok bo uporabljal pravila tožilske preiskave, kot jo poznajo evropsko tožilstvo, ne torej sodne preiskave, je navedel minister. “Naš namen je, da postopke bistveno skrajšamo,” je dejal. Sodniki na novoustanovljenem sodišču, ki so sedaj zadolženi tudi za redne kazenske zadeve, pa bodo obravnavali samo najtežje primere korupcije in organiziranega kriminala.

Vodja Skoka bo imenovan po enakem vzorcu kot generalna državna tožilka, tožilci pa po spremenjenih pravilih. Sedaj je bil minister pri izbiri teh vezan na mnenje Državnotožilskega sveta, skladno s predlogom zakona pa bo dobil od sveta seznam imen in jih bo po lastni presoji posredoval na vlado. “S tem se vloga ministra malo spremeni, in sicer ni več pismonoša,” je dejal Zupančič.

Predsednik Demokratov Logar je danes poudaril, da daje vlada s tem predlogom vsem v verigi pristojnosti za učinkovitost. “Z uveljavitvijo Skoka ne bomo več tri leta ali še več čakali, da se bo dokončno preiskalo kaznivo dejanje ali odgovornost belih ovratnikov,” je poudaril Logar. “Ko bo neka oddaja razgalila koruptivna dejanja, ne bomo nemo opazovali, kdaj bodo organi pregona začeli hišne preiskave,” je še povedal.

Predlog dolgo pričakovanih zakonskih rešitev, ki med drugim prinašajo ustanovitev Skoka, so bile sicer ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

Sedaj se postavlja vprašanje, kdo bo prvi, ki ga bo novi organ obravnaval. Bo to Zoran Janković?