Premier Janša: Gospodarstvo bistven faktor stabilnosti Slovenije; Minister Logar obrtnikom: Ostanite, splača se!

Piše: STA; P. J.

Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na Forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti.

Slovenija je leta 2008 po 10 letih intenzivnega razvoja dosegla 91 odstotkov evropskega povprečja po kupni moči prebivalstva. “Danes smo še vedno tam. Slovenija torej v tem času na tem področju ni prišla nikamor,” je na včerajšnjem dogodku v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) v Ljubljani poudaril Janša.

Eden glavnih razlogov za neizkoriščenost potencialov je po njegovih besedah nestabilnost. V zadnjih letih ima Slovenija z njo veliko težav tako v gospodarstvu kot politiki, je opozoril.

Da ima Slovenija še vedno relativno veliko blaginjo, se imamo po njegovih besedah zahvaliti dvema bistvenima faktorjema stabilnosti – lokalni samoupravi in slovenskemu gospodarstvu. “Podjetjem bi bilo danes nedvomno lažje, če ne bi nasprotniki učinkovitih rešitev blokirali toliko ukrepov,” je dejal.

Janša: “Podjetjem bi bilo danes nedvomno lažje, če ne bi nasprotniki učinkovitih rešitev blokirali toliko ukrepov.”

Opozoril je na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Rešitev vidi v tako imenovanem davčnem sidru oziroma z ustavo določeni omejitvi javne porabe. “S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje. Davčno sidro je največje možno zagotovilo za stabilnost,” je poudaril.

Kot posebej problematično je izpostavil rast števila zaposlenih v javni upravi. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči, za optimizacijo in povečanje učinkovitosti na tem področju, je napovedal.

Žalosti ga, da je Slovenija pod prejšnjo vlado in tudi prej zapravila toliko priložnosti. Vendar pa se mnogi kljub vsemu očitno od tega niso ničesar naučili, je opozoril. Dokaz tega je po njegovih besedah tudi zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

“Nasprotovanje temu zakonu je nasprotovanje uspešni Sloveniji,” je dejal. Ta referendum bo zato po njegovih besedah pomembnejši, kot se morda komu zdi. “To referendumsko odločanje bo začrtalo pot prihodnjega razvoja Slovenije,” je poudaril.

Obrtnikom in podjetnikom je zagotovil, da bo vlada storila vse za “življenjsko” zakonodajo brez nepotrebnih obremenitev in omejitev. To velja tudi za implementacijo evropskih direktiv, kjer je po njegovih besedah pogosto prišlo do uvajanja še strožjih pravil, kot so jih pripravili v Bruslju.

Letos so v OZS zbrali 149 zahtev do vlade in jih povezali v Strategijo razvoja malega gospodarstva 2026-2030. Mnoge od teh zahtev so po premierjevih besedah že del koalicijske pogodbe. “To ni nek ozek politični program, temveč program razvoja,” je dejal. “Treba je narediti določene zadeve, to okolje pa mora nato ostati stabilno,” je dodal.

Logar: Podjetje mora presenečati trg, ne pa država presenečati podjetja

Ukrepe za izboljšanje gospodarskega okolja je napovedal tudi podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. “Podjetniki ne potrebujete navodila za odhod v tujino. Potrebujete pogoje, da delate, ustvarjate. Ne zahtevate obljub, temveč pričakujete odgovornost,” je dejal.

Kot tri bistvene zaveze vlade na tem področju je izpostavil manj administracije, hitrejše postopke in stabilna pravila. “Država je in mora biti servis, da lahko v gospodarstvu rešujemo težave,” je poudaril.

Obrtnikom in podjetnikom je obljubil predvidljivo okolje. “Podjetje mora presenečati trg, ne pa država presenečati podjetja,” je dodal.