Premier Janša čestital italijanski kolegici Melonijevi za rekordno dolgo vladanje

Piše: STA; P.J.

Premier Janez Janša je čestital italijanski kolegici Giorgii Meloni, ker je njena vlada z današnjim dnem na oblasti dlje kot katera koli druga v povojni zgodovini Italije. Ob tem je poudaril, da sta politična stabilnost in vodstvo pomembna, je danes sporočila slovenska vlada na družbenem omrežju X.

“Močna in samozavestna Italija je pomembna za Slovenijo, našo regijo in Evropo,” je še poudaril Janša. Dodal je, da imamo kot sosedje in zavezniki “veliko temeljev, na katerih lahko gradimo, in še več priložnosti, ki jih lahko skupaj uresničimo”. Vodja desnih Bratov Italije Meloni je prva predsednica kake italijanske vlade.

Congratulations to @GiorgiaMeloni on a historic achievement – leading the longest-serving Government in the history of the Italian Republic. Political stability matters. Leadership matters.

And a strong, confident Italy matters, to Slovenia, to our region and to Europe. As… pic.twitter.com/D7LW0q4vAA — Janez Janša (@JJansaSDS) September 4, 2026

Njena desna koalicija, v kateri sta poleg Bratov Italije še stranki Liga in Naprej, Italija, danes vlada že 1413 dni, s čimer je presegla rekord druge vlade pokojnega Silvia Berlusconija med letoma 2001 in 2005, ki je znašal 1412 dni. V pregovorno nestabilni italijanski politiki so pred Melonijevo po drugi svetovni vojni več kot tisoč dni zdržale le štiri vlade, v povprečju pa so italijanske vlade po podatkih tiskovne agencije Reuters na položaju obstale okoli 14 mesecev.

Analitiki ocenjujejo, da bo rekord verjetno okrepil podobo Melonijeve v Italiji, ki je v zadnjih 80 letih imela skoraj 70 vlad in se pripravlja na parlamentarne volitve prihodnje leto.