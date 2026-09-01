Premier Janez Janša učencem in dijakom ob začetku šolskega leta: “Bodite pogumni. Vztrajajte. Zaupajte vase. Zmorete veliko več, kot si mislite.”

Piše: STA, L. K.

Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi zaupanjem, da bo vse dobro. “Bodite pogumni. Vztrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase. Zmorete veliko več, kot si mislite,” je zapisal.

“Nekateri med vami prvič stopate v šolo. V šoli ne boste spoznali samo črk in številk. Izvedeli boste tudi marsikaj o svetu, v katerem živite, o naši domovini in o ljudeh, s katerimi jo delimo,” je v poslanici zapisal Janša. Šola namreč po njegovih besedah ne daje samo znanja. “V njej se učimo tudi živeti drug z drugim. Spoštovati drug drugega in tisto, kar nam je skupno. Učimo se, da lahko vsak nekaj prispeva – v svojem razredu, med prijatelji in nekoč tudi v skupnosti, v kateri živimo,” je dodal. Učiteljem in vsem, ki skrbijo za šole in mlade, se je zahvalil za njihovo znanje, potrpežljivost in zgled. “Cenimo vaše delo in smo vam zanj hvaležni. Mladim pomagajte odkrivati njihove talente, razvijati njihove potenciale in krepiti zaupanje vase,” je poudaril. Zahvalil se je tudi staršem, ki otroke spremljajo in spodbujajo na njihovi poti. “Če kdo, potem vi dobro veste, da odraščanje ni lahko. Sploh v današnjem svetu ne. Zato je dober zgled, razumevanje in podpora, ki jo otroci najdejo v svojih starših, nekaj, kar mladi najbolj potrebujejo,” je še zapisal. Učencem in dijakom je zaželel lepo, uspešno in nepozabno šolsko leto.