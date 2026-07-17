Poziv k solidarnosti: Vinku Vasletu grozi izguba doma zaradi Nike Kovač

Piše: Nova24tv.si

Novinar in urednik Jože Biščak je danes zjutraj na omrežju X objavil nujni poziv k solidarnosti in donacijam za Vinka Vasleta, enega najbolj izkušenih in neodvisnih slovenskih novinarjev. Po njegovih besedah se je slovensko krivosodje odločilo, da materialno uniči “našega prijatelja, slovensko novinarsko legendo“, ker si je drznil kritično opozoriti na delovanje Niko Kovač in Inštituta 8. marec.

Vasle naj bi v 15 dneh moral plačati približno 2.300 evrov sodnih stroškov po pravnomočni obsodbi, sicer mu grozi izvršba in zaseg prebivališča.

V objavi Biščak poudarja, da je Vasle postal tarča zato, ker si je leta 2022 drznil javno kritizirati Niko Kovač – direktorico Inštituta 8. marec, eno najbolj zaščitenih in medijsko vseprisotnih levičarskih aktivistk. Kovačeva “živi na račun drugih”, so zapisali podporniki, medtem ko naj bi sodstvo proti njenim kritikom ukrepalo izjemno hitro in strogo.

Leta 2022 je Vasle v tvitu ostro reagiral na napoved Inštituta 8. marec o močnem predvolilnem angažmaju. Sodišče je njegov zapis označilo za razžalitev in mu naložilo 1.200 evrov kazni. Pritožbo je višje sodišče zavrnilo v celoti – brez upoštevanja dejstva, da gre za absolutno javno osebo, ki je sama aktivno vpletena v politične in ideološke boje.

Sodni stroški in grožnja z rubežem

Skupaj s stroški pritožbe in izvršbe naj bi znesek dosegel okoli 2.300 evrov. Če Vasle ne bo plačal v roku, ki ga navaja Biščak, lahko pride do rubeža premoženja, vključno s prebivališčem.

“Ker je on preponosen, da bi prosil za pomoč, bom jaz – prosim, res lepo prosim, da donacija po svojih najboljših močeh,” je še zapisal Biščak in navedel bančne podatke za donacije. Vinko Vasle

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Kraj: 4260 Bled

Država: Slovenija

TRR: Gorenjska banka, SI56 0762 1452 3200 620

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Vinko Vasle, dolgoletni novinar, nekdanji direktor Radia Slovenija in avtor več knjig, velja v desnih in konservativnih krogih za enega redkih, ki se ni uklonil pritiskom in je ohranil kritično distanco do vladajočih struktur. Gre za klasičen primer poskusa utišanja in finančnega izčrpavanja nezaželenih glasov.

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