(POLITIKA) Dr. Matevž Tomšič: Če vlada Janše nekaj predlaga, bo Kučan seveda proti

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Kučan oddal podpis za podporo referendumu o interventnem zakonu, politični analitik v njegovi izjavi vidi pričakovano potezo.

Boter slovenske tranzicijske levice Milan Kučan je danes oddal podpis za referendum o interventnem zakonu. Na ljubljanski upravni enoti sta glas oddala skupaj s soprogo Štefko Kučan. Ob tem je agitiral za referendum s pozivom javnosti, da sledi njegovemu zgledu. Dodal je, da podpira “zahtevo sindikatov po ohranitvi in utrditvi slovenske družbe kot državljanske, nacionalne in socialne skupnosti”, z zakonom pa da naj bi “dolgoročno izgubili vsi”.

Kaj točno naj bi pri tem Slovenija izgubila? Kučan pravi, da “temeljno varnost, ki jo omogočajo in zagotavljajo sistemi javnega šolstva, javnega zdravstva, socialnega varstva in krepitve javnega dobra.” V maniri svojih nevladniških tovarišev je svaril pred izgubo suverenosti, osebne svobode in vladavine prava. Seveda Kučana ne skrbi suverenost, ko gre za ogromne vsote iz tujine, ki jih črpajo levičarski nevladniki iz omrežja Georga Sorosa, ki mu je Kučan v preteklosti kot presednik republike podelil tudi odlikovanje. No, ko gre za politične nasprotnike, pa hiti omenjati vladavino prava in suverenost. Trdi, da je referendum “spopad med zdravo pametjo in političnim prevarantstvom”, kar bi znalo držati, le da je Kučan na strani slednjega.

Referendum je sicer omogočil0 ustavno sodišče, ki je razveljavilo sklep Državnega zbora, s katerim je bil referendum o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije označen za nedopustnega. Svojo odločitev je utemeljilo s tem, da ni mogoče celotnega zakona avtomatsko izvzeti iz referendumskega odločanja samo zato, ker vsebuje tudi nekatere določbe, o katerih referendum ni dopusten. Vlada po drugi strani opozarja, da določbe zakona odpravljajo protiustavnosti, ki jih je predhodno ugotovilo Ustavno sodišče. Prav zaradi zagovarja stališče, da posamezni deli zakona sodijo med zakone oziroma zakonske določbe, o katerih referendum zaradi ustavnih omejitev ni dopusten.

Za komentar glede Kučanove podpore referendumu, kot tudi glede odločitve ustavnega sodišča, da omogoči referendum smo povprašali političnega analitika dr. Matevža Tomšiča. Povedal nam je, da je Kučanova podpora seveda pričakovana ter, da gre pri Kučanovi izjavi o tem, da bi z zakonom vsi “dolgoročno izgubili” za tipične floskule: “Če vlada Janše nekaj predlaga, bo Kučan seveda proti”. Podobnega mnenja je tudi glede ustavnega sodišča: “Ustavno sodišče sprejema svoje odločitve na politični podlagi. Najprej se odločijo kaj je pravilno mnenje in ga potem naknadno skušajo utemeljevati na pravni in zakonodajni podlagi. Če bi identično zakonodajo predlagala levičarska vlada in bi bila takratna opozicija proti, bi seveda to isto sodišče zakon podprlo.”