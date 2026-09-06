Pogovori za mir v Ukrajini – v Kijevu so skeptični; medtem Lavrov govori o pravi vojni z Nemčijo

Piše: C. R., STA
Pogovori z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim o končanju vojne v Ukrajini “so bili pomembni” in se bodo nadaljevali, “dokler bo treba”, je po uvodnem delu danes dejal ameriški odposlanec Steve Witkoff. Zdaj v Kijevu poteka nov krog pogovorov, v katerem sodelujejo oba odposlanca ZDA, ukrajinska delegacija in evropski predstavniki.
Ukrajinski mediji pa so v svojih poročilih zelo skeptični in poročajo, da se bo vojna zagotovo nadaljevala še pozimi, saj posebna odposlanca ZDA Witkoff in Kushner v pogovoru z Zelenskim menda nista predlaga nič posebno novega …
“Prava vojna”
Po drugi strani je Rusija pohvalila pogovore Putina z Witkoffom in Kushnerjem kot konstruktivne, v isti sapi pa je ruski zunanji minister Sergej Lavrov danes obtožil Nemčijo, da je začela “pravo vojno” proti Rusiji, ker jo je Berlin obtožil vpletenosti v nedavni incident na letališču v Leipzigu. Nemškega kanclerja Friedricha Merza je obtožil, da si prizadeva Nemčijo znova postaviti v položaj “vodilne vojaške sile v Evropi”, poročajo tuje tiskovne agencije.
“Letališče v Leipzigu. Tam so našli nekakšen dron. Rekli so, da gre za ruski dron, in nihče se ni potrudil, da bi zadevo raziskal,” je dejal Lavrov v izjavi, ki so jo povzeli ruski državni mediji. “To je v bistvu začetek prave vojne,” je dodal.
V začetku avgusta so pri letališču v Leipzigu našli drone in eksploziv, Nemčija pa je za incident okrivila Rusijo. Ocenila je, da je šlo za hibridni napad. Nemška vlada je zato napovedala zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonnu in prekinitev sporazuma, ki omogoča delovanje kulturnega središča Ruska hiša v Berlinu. Kot odgovor na ta ukrep je Lavrov napovedal zaprtje vseh podružnic Goethejevega inštituta v Rusiji, vendar ni navedel podrobnosti o tem, kdaj bo ukrep začel veljati, še poročajo tuje tiskovne agencije.