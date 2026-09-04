Nad “nevladno” levičarsko aktivistko Niko Kovač zdaj tudi Trumpova administracija

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Bodo morali ameriški financerji Nike Kovač začeti plačevati davke? V ZDA jim grozijo obsežne davčne revizije in odvzem statusa neplačevanja davkov.

Nekatera od največjih nevladnih levičarskih omrežjih v ZDA bi lahko kmalu izgubila status davčne oprostitve. O ukinitvi slednjega premišljujeta Ameriški finančni minister Scott Bessent in Ameriška davčna uprava (IRS). Gre za Sorosevo Fundacijo za odprto družbo ali Open Society Fundations, organizacijo Southern Poverty Law Center (SPLC) in Svet za ameriško-islamske odnose ali Council on American-Islamic Relations. Ameriški časnik The Post naj bi od zanesljivih virov izvedel, da bodo te tri neprofitne organizacije morda kmalu morale začeti plačevati davke.

Uradniki finančnega ministrstva naj bi že pripravljale revizijo teh treh organizacij v sklopu boja administracije Donalda Trumpa proti sumljivim neprofitnim in dobrodelnim mrežam. Obstajajo sumi, da naj bi te organizacije zlorabljale davčno politiko ZDA, so Postu povedali trije posamezniki, ki so seznanjeni z interno politiko finančnega ministrstva. Po njihovih besedah tesni sodelavci ministra Bessenta že sestavljajo izhodišča, ki bi tovrstnim organizacijam odvzela status davčne oprostitve po členu 501(c)(3), ki določa, da je organizacija oproščena zveznega davka na dohodek in je praviloma obravnavana kot davčno oproščena dobrodelna/neprofitna organizacija. Isti viri so navedli, da bi lahko pregledi privedli do ogromnih naknadnih izplačil in civilnih kazni.

Finančni minister ZDA Scott Bessent (Foto: EPA/JESSE BARBER)

Pobuda za revizijo deloma izhaja iz izvršnega ukaza, ki ga je leta 2025 podpisal Trump in je usmerjen proti neprofitnim organizacijam, ki delujejo so povezane z “nezakonitimi nameni”, kar omogoča ameriški davčni upravi omogočeno izrekanje glob ali celo odvzem statusa davčne oprostitve dobrodelnim organizacijam, ki naj bi bile povezane s političnim nasiljem, protesti ali radikalnimi ideologijami.

Foto: STA

Po navedbah treh poznavalcev z neposrednim vpogledom v zadevo so uradniki pod drobnogled vzeli tudi številne levičarske skupine kot so Private Equity Stakeholder Project, proti-amazonsko koalicijo Athena Coalition, levo usmerjeno nadzorno organizacijo MediaJustice ter Strategic Organizing Center skupaj z njegovim krovnim sindikatom SEIU. Eden od virov je povedal: “Močno se pritiska na izvedbo tega, a nekateri znotraj davčne uprave še vedno zavlačujejo, kar pa se bo kmalu spremenilo.”Med tem so se zganili tudi levičarji, saj je vplivna levičarska pravna organizacija Protect Democracy letos že tožila davčno upravo, češ da nezakonito izkorišča davčne zakone proti svojim političnim nasprotnikom.

Sicer je uradno odvzetje statusa davčne oprostitve po členu 501(c)(3) dolgotrajen proces, ki lahko traja leta in vključuje davčne revizije, notranje administrativne pritožbe in pravne boje na zveznem davčnem sodišču. Predvidene sankcije segajo od glob za odpravo nepravilnosti do najstrožjega ukrepa – popolnega odvzema statusa davčne oprostitve. V tem primeru bi morale neprofitne organizacije plačevati običajno 21-odstotno zvezno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb.

Alexander Soros se vmešava tudi v evropske države (Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI)

Analiza zadnjih davčnih prijav vseh treh organizacij, ki jo je opravil Post, kaže, da bi morale za leto 2024 plačati približno 165 milijonov dolarjev zveznega davka od dohodkov, če bi zanje veljala 21-odstotna davčna stopnja. Velika večina pa prihaja ravno iz Soroseve Odprte družbe. Slednja od navedene vsote predstavlja kar 163.6 milijona dolarjev. SPCL bi dolgovala približno 354.000 dolarjev, Svet za ameriško-islamske odnose pa 860.000 dolarjev. Scott Bessent je bil v preteklosti eden glavnih naložbenih direktorjev Sorosevega fonda, ta položaj pa je zapustil leta 2015.

Open Society Foundations, ki jo zdaj vodi Sorosev sin 40-letni Alexander Soros namenja milijarde dolarjev nevladnim organizacijam, ki spodbujajo politike “raznolikosti”, financira tožbe zaradi podnebnih sprememb ter podpira nezakonite migrante. Med prejemniki sredstev Odprte družbe so med Black Lives Matter, Kampanja ZDA za pravice Palestincev, in skupina United We Dream Action Group, ki skuša preprečevati deportacije ilegalcev. Prav tako pa je na seznamu prejemnikov tudi Nika Kovač.

Soros in Nika Kovač – Zavezništvo proti Janševi vladi?

Odprta družba je znana po tem, da financira levičarska omrežja tudi po Evropi, v Sloveniji pa se je Alexander Soros konec julija mudil pri Slavoju Žižku. Srečanje ni organiziral nihče kot njuna skupna prijateljica Kovačeva, ki je direktorica Inštituta 8. marec. Prav tako je Nika Kovač del globalne progresivne mreže in je leta 2024 postala izvršna direktorica projekta D-HUB, ki ga je ustanovil New Venture Fund, z njim pa upravlja Arabella Advisors, od novembra 2025 preimenovan v Sunflower Services. Med največjimi financerji te mreže je Open Society Foundations Georgea Sorosa, potem ko se je iz donatorstva umaknil Bill Gates. D-HUB je tako del širše mreže progresivnih organizacij, ki jo podpirajo veliki zasebni fundacije in donatorji.

Alex Soros z Niko Kovač (foto: X)

Soroseve fundacije so bile v preteklosti tudi sicer pomemben donator Inštituta 8. marec, ki je od njih skupaj prejel 355.000 dolarjev oziroma dobrih 305.000 evrov. Leta 2021 je fundacija namenila 25.000 dolarjev za “podporo Inštitutu 8. marec, da lahko ukrepa proti eroziji človekovih, socialnih in okolijskih pravic v Sloveniji”, leta 2022 pa je v volilnem letu znesek povečala na 80.000 dolarjev za “podporo angažiranju državljanov in re-demokratizaciji Slovenije”. Leta 2023 je sledila še triletna podpora v višini 250.000 dolarjev oziroma približno 72.000 evrov letno za “splošno podporo”. Jasno je, da je šlo pri tem za financiranje levičarskega boja proti takratni vladi, zato je posebej povedno, da se Soros mlajši znova pojavi v družbi Nike Kovač ob nastopu sedanje vlade Janeza Janše.