Na Poljskem odkrili največji Marijin kip v Evropi

Piše: C. R., STA

Na Poljskem so ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja s slovesno mašo odkrili ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kip matere Božje stoji v vasi Konotopie kakih 190 kilometrov severozahodno od prestolnice Varšava. Sam kip je visok 40,6 metra, še 15 metrov pa meri podstavek, ki spominja na krono.

Marijin spomenik je financiral podjetnik Roman Karkosik, ki velja za enega najbogatejših Poljakov. Multimilijonar je za časnik Financial Times pojasnil, da je kip dal postaviti “iz hvaležnosti do Marije”. Poljski strokovni portal Architektura Murator je stroške kipa ocenil na 23 milijonov evrov.

Marijin kip v vasi Konotopie po navedbah dpa ni prvi velik sakralni spomenik na Poljskem. Že od leta 2010 stoji v Swiebodzinu nedaleč od meje z Nemčijo ogromen kip Jezusa po vzoru znamenitega kipa v brazilskem Riu de Janeiru, ki meri 36 metrov.