Piše: Celjski glasnik

Na strani slovenske levice se ne morejo in ne morejo sprijazniti, da jim pri temelju demokracije ni uspelo zbrati dovolj glasov, da bi lahko sestavili vlado.

Poleg tega tudi ne razumejo, da v slovenski parlamentarni demokraciji tisti, ki zbere 46 ali več glasov lahko sestavi vlado ter vlada v kolikor ima zadostno večino. Žal tega ne razumejo, zato na vse pretege želijo rušiti Resni.co ter tudi Zorana Stevanovića.

Na levem delu parlamentarnega peskovnika otroci jokajo,da jim desnica krade igračo– Stevanovića.Namesto da bi uporabili postopek za njegovo razrešitev in zbrali 46 glasov, na pomoč kličejo starše–volivce. Starši smo se naučili brati postopke že v prvem razredu!Za ušesa vas bi! 💁‍♂️ https://t.co/3nzDUymTU6 — NaGla.Si 🇸🇮 (@NatasaG66779) August 20, 2026

Pri tem se jim je pridružil tudi, kot mnogi opozarjajo propadli politik Miha Brejc, ki pa je razkril vso bedo slovenske tranzicijske levice in poročanja okoli teh dogodkov. Medtem, ko so se aktivirali, da bi zbirali peticijo za odpoklic Stevanovića, so mediji vseeno pisali, kako hitro zbirajo podpise, a že čez dan se je ugotovilo, da je šlo za fiktivne podpise, kot v primeru NLB in iranskega denarja, ko je šlo za fiktivne račune. Zato so se hitro zavili v molk in prekinili te aktivnosti.

A ker se Levica ne more sprijazniti, da nimajo dovolj podpore, bi sedaj zadevo reševali na referendumu. Ob tem pa se je pojavil izredno zanimiv zapis na družbenem omrežju: “Na levem delu parlamentarnega peskovnika otroci jokajo, da jim desnica krade igračo– Stevanovića. Namesto, da bi uporabili postopek za njegovo razrešitev in zbrali 46 glasov, na pomoč kličejo starše–volivce. Starši smo se naučili brati postopke že v prvem razredu! Za ušesa vas bi!”