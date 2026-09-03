Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko: Slovenija potrebuje bolj uravnoteženo in odporno energetsko politiko

Piše: STA, P.J.

Vlada se je seznanila s poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2025, ki ga je pripravila Agencija za energijo in opozarja tudi na nekatere pomembne izzive za prihodnjo energetsko politiko države. Po mnenju ministrstva za infrastrukturo in energetiko Slovenija potrebuje bolj uravnoteženo in odporno energetsko politiko.

Agencija je poročilo o lanskem stanju na področju energetike objavila 1. julija, poleg celovitega pregleda dogajanja na področju oskrbe Slovenije z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto pa opozarja tudi na nekatere pomembne izzive za prihodnjo energetsko politiko države.

Poročilo za leto 2025 po oceni pristojnega ministrstva kaže na zaskrbljujoč padec pokritosti porabe z domačo proizvodnjo. Domača proizvodnja električne energije, ob upoštevanju polovice proizvodnje Nuklearne elektrarne Krško, je tako lani pokrila 82,8 odstotka porabe električne energije končnih odjemalcev, medtem ko je bila leto prej pokritost 97,1-odstotna.

Na zmanjšanje domače proizvodnje so med drugim vplivale slabše hidrološke razmere in posledično nižja proizvodnja hidroelektrarn. Po mnenju ministrstva so v času prejšnje vlade, “v katerem so imeli veliko vlogo trgovci z elektriko”, očitno zanemarili skrb za doseganje energetske suverenosti in samooskrbe.

Vse bolj se po prepričanju ministrstva kažejo tudi posledice “zgrešene politike zelenega prehoda, kot je bil zastavljen v preteklosti”, saj da je pomemben razlog za zmanjšanje domače proizvodnje bistveno manjše obratovanje Termoelektrarne Šoštanj po njenem preoblikovanju v primarno izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s toploto Šaleške doline.

In medtem ko je agencija ob objavi poročila spričo tega, da je bil cilj 33-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov energije lani z nekaj več kot 25 odstotki še precej oddaljen, izpostavila potrebo po pospešitvi ukrepov za prehod na trajnostno energetsko oskrbo, je sporočilo ministrstva za infrastrukturo in energetiko nekoliko drugačno.

Kot so zapisali, poročilo ponovno potrjuje pomen uravnotežene strukture energetskih virov, ki mora zagotavljati zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo z energijo tudi v obdobjih neugodnih vremenskih, tržnih ali geopolitičnih razmer. Slovenija mora biti sposobna čim več svojih energetskih potreb zagotavljati iz domačih virov, pri tem pa ohranjati stabilnost elektroenergetskega sistema in konkurenčnost gospodarstva, so prepričani.

Ministrstvo tako ocenjuje, da poročilo potrjuje potrebo po energetski politiki, ki bo v ospredje postavila zanesljivost oskrbe, konkurenčne cene, stabilnost sistema ter krepitev domače proizvodnje energije.

“V času vse večje geopolitične negotovosti mora Slovenija dolgoročno graditi robusten in raznolik energetski sistem, ki ne bo pretirano odvisen od posameznega vira energije ali od uvoza ter bo sposoben zagotavljati dovolj energije za gospodinjstva in gospodarstvo tudi v zahtevnejših razmerah,” so še zapisali.