Ministrstvo za finance: Avgusta v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka

Piše: STA; P.J.

Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka.

Kot so sporočili iz ministrstva za finance, so bili razlog za presežek višji prihodki, ki so zrasli bolj od odhodkov. Prihodki so bili avgusta za 251 milijonov evrov višji kot avgusta lani, odhodki pa za 58 milijonov evrov. Primanjkljaj v letu 2026 se je zmanjšal za 94,3 milijona evrov, so navedli.

Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oz. programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Podatki za prvih osem mesecev leta še niso na voljo.