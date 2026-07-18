Minister Logar: Najglasnejši nasprotniki SKOK-a sporočajo, da podpirajo nadaljnjo nekaznovanost korupcije

Piše: T. P. (Nova24tv)

Minister za gospodarstvo Anže Logar zagovarja SKOK kot prepotreben ukrep v boju proti korupciji v Sloveniji. Po njegovem mnenju najglasnejši nasprotniki zakona v resnici branijo obstoječe stanje, v katerem koruptivna dejanja ostajajo nekaznovana, zato je njihovo nasprotovanje razumeti kot odpor do sprememb.

Poudarja tudi, da ga ostro nasprotovanje opozicije na družbenih omrežjih ne moti, ampak ga celo utrjuje v prepričanju, da je zakon prav zato pomemben.

”Tisti, ki mu najbolj srdito nasprotujejo, si želijo predvsem, da se nič ne spremeni. Brez sprememb pri odkrivanju in pregonu korupcije pa bo vse ostalo tako, kot je. V bistvu najglasnejši nasprotniki SKOK-a samo sporočajo, da podpirajo nadaljnjo nekaznovanost koruptivnih dejanj v Sloveniji. V bistvu me veseli, kakšen ropot zganjajo v opozicijskih strankah po socialnih omrežjih proti temu zakonu. Vendar, vseeno – SKOK bo! In je več kot potreben.” je dejal na družbenem omrežju X.

Logar je predstavil tudi tri dosežke, ki jih je njegovo ministrstvo izpeljalo v prejšnjem tednu. Poleg SKOK-a je izpostavil začetek pogovorov o izgradnji dirkališča, kar je ena od glavnih obljub Demokratov v njihovem programu. Omenil je tudi sprejeto novelo zakona o gospodarskih družbah, ki po njegovih besedah bistveno povečuje preglednost, hkrati pa malim in hitro