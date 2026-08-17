Minister Cigler Kralj kmetom: “Niste sami”

Piše: C. R.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob obisku kmetijskih gospodarstev v okolici Kranja, prizadetih zaradi suše, napovedal pripravo ukrepov za dostop do krme in pozval rejce, naj ne zmanjšujejo čred. Ob tem je poudaril, da so poleg nujnih interventnih ukrepov za blaženje posledic suše ključne tudi dolgoročne naložbe v namakalne sisteme, učinkovito upravljanje z vodo in za večjo odpornost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijske svetovalne službe ogledal posledice suše v okolici Kranja. Najbolj so na udaru živinorejske kmetije, ki jim največji izziv predstavlja izpad krme, saj ponekod presega 50 odstotkov. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe, s katerimi bi kmetom olajšalo dostop do krme. Minister je ob tem rejce pozval, naj ne sprejemajo prenagljenih odločitev: »Naj ne zmanjšujejo čred in ne prodajajo živali, saj se pripravljajo ukrepi za hitro in učinkovito nadomeščanje izpada krme. Sporočilo slovenskemu kmetu je jasno: ne bo ostal sam, ukrepi že potekajo in blažijo posledice.«

Ministrstvo bo ponovno proučilo tudi nitratno direktivo, ki ureja ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov, z namenom preveritve možnosti zgodnejšega gnojenja.

Minister je ob tem spomnil, da je ministrstvo že prisluhnilo pobudam kmetov in rok za neprezimne naknadne posevke prestavilo na 1. september. Obenem je dodal, da bo treba v prihodnje ukrepe usmeriti v preventivo – namakanje, senčenje in prilagoditev kultur – saj so sušna poletja vse pogostejša. V naslednjem strateškem načrtu bo ključna tudi usmeritev v pohitritev in poenostavitev postopkov za vzpostavitev vodnih zadrževalnikov ter učinkovito koriščenje vode.

Minister Janez Cigler Kralj: »Kmetje, ki so se v preteklosti odločili za izgradnjo individualnih ali skupnih namakalnih sistemov, so letos – kljub zaostrenim razmeram – pridelali koruzo brez večjih izpadov. Te primere bomo podrobneje proučili in jih spodbujali«.

Minister Cigler Kralj je ponovno poudaril, da bo ministrstvo v prihodnjih dneh začelo izplačevati izplačila kmetom za lansko sušo in pozebo, kar bo dodatno pripomoglo k blaženju aktualne krize. Evropska komisija je Sloveniji namenila 2,7 milijona evrov za blaženje posledic draginje goriva in gnojil, k čemur lahko Slovenija doda še do 200 odstotkov nacionalnih sredstev. Ukrep je poleg blaženja visokih cen kmetijske nafte in drugih naftnih derivatov ter gnojil, namenjen tudi blaženju posledic letošnje suše. Poraba goriva je namreč zaradi namakanja, spravila pridelkov in sanacije škode na kmetijah letos še večja, kar so danes izpostavili tako kmetje kot kmetijski svetovalci.

Minister Janez Cigler Kralj: »Za naprej iščemo načine, kako izplačila po ujmah bistveno pospešiti. Čakanje eno leto je ob današnji pogostosti suš, neurij, toče in viharjev nevzdržno. Z ekipo že preigravamo različne scenarije, da bi čas izplačil vsaj prepolovili. Tudi pol leta je dolgo, vendar bi že takšna skrajšava pomenila veliko izboljšavo. Kmetje upravičeno opozarjajo, da »kdor hitro da, dvakrat da« – in da jih med čakanjem na izplačila pogosto prizadene že naslednja ujma.«

A ne le podpora države, ključna bo tudi podpora potrošnikov. Minister Janez Cigler Kralj: »Letos še posebej izberite slovensko lokalno hrano, tudi če bo nekoliko manj idealna ali dražja od uvoženih pridelkov. S tem neposredno podpiramo slovenskega kmeta, da vztraja pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kar je ključno za suverenost države.«

Ob koncu je minister poudaril, da se moramo v Sloveniji odločiti: ali bomo pridelovali lastno hrano, ki je kakovostna, lokalna in zaupanja vredna, ali pa bomo odvisni od uvoza. Spomnil je, da je vlada tudi v koalicijsko pogodbo zapisala, da je prehranska samooskrba del suverenosti države.