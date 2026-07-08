Mediji molčijo o Janševi udeležbi na vrhu zveze Nato, Golob pa na vseh naslovnicah – je želel s svojim “nategovanjem” izsiliti izključitev Slovenije iz Nata?

Piše: Gašper Blažič

Sodeč po naslovnicah ter prioritetah pri objavah na spletu je včerajšnja kakor ustanovitev “vlade v senci” pod vodstvom Roberta Goloba tudi “prvorazredna tema” za mainstream medije.

Lahko bi rekli, da slovenski tisk praktično proslavlja nek nov začetek. Istega dne je tudi v javnost prišla informacija, da je zbranih dovolj podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Glede na demagogijo in meglo je vprašanje, če ljudje vedo, o čem bodo dejansko odločali.

No, na drugi strani pa glavni mediji minimalizirajo ali celo cenzurirajo novico o srečanju vrha zveze Nato v Ankari. Srečanja se udeležuje tudi premier Janez Janša, ki je spomnil, da mu je zaradi neuresničenih zavez s strani prejšnje vlade prvič nerodno biti na srečanju. Že včeraj smo objavili novico, da je zaradi “nategunstva” Golobove vlade Slovenija pristala v oslovski klopi. Slovenija bo letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kažejo včeraj objavljene ocene zavezništva. “Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost,” je ob tem zapisal premier Janša.

Kot je znano, se vrha udeležuje tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je razočaran nad delovanjem članic zveze Nato. Slovenija še vedno velja za najbolj problematično. Prejšnja slovenska vlada je očitno podpisovala zaveze, veliko obljubljala, naredila pa nič. Je morda to sedaj razlog, da o vrhu zveze Nato raje modro molčijo, medtem ko v oddajo Odmevi raje vabijo Roberta Goloba, da razlaga slovensko “resnico”?

Gledam Odmeve, pa nobene informacije o o prihodu predsednika vlade v Ankaro, gost je bivši pred. vlade Golob. Pa kaj se grejo?#odmevi https://t.co/gvaBf0Wqne — Darinka Vrabič (@DarinkaVrabi) July 7, 2026

Očitno je bil premier Janez Janša pri ameriškem predsedniku hitro opažen:

Janezu ni bilo treba pred sekretom čakati 😉 pic.twitter.com/lwY6LoPccd — Zmago J. Plemeniti (@ZmagoPlemeniti) July 7, 2026

Sicer pa so bili včerajšnji odzivi na slovenski delež BDP pri obrambi zelo zgovorni. “Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic? Predvsem pa: zakaj so obljubljali in podpisovali, nato zaveznikom lagali, naredili pa nič? Bil pa je denar za nakup Litijske, starih računalnikov, krepitev levičarskih NVO ter financiranje “raziskav” o enakosti spolov v podsaharski Afriki,” je na omrežju X zapisal Janša.

Slovenija je v tem trenutku edina članica @NATO, ki ostaja pod 2% BDP, namenjenih za obrambo. Ogrožena ni zgolj kredibilnost 🇸🇮 države v zavezništvu, ampak predvsem

naša lastna varnost. Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic? Predvsem pa: zakaj so… pic.twitter.com/DzMQZpuNqM — Janez Janša (@JJansaSDS) July 7, 2026

Tudi odziv poslanca Andreja Poglajna je zelo zgovoren, saj se je odzval na zavajanja Roberta Goloba v oddaji Odmevi. “Golob bi lahko NATO prepričal samo v to, da je notorični lažnivec. 24.6.2025 je odšel v Haag in 25.6.2025 v imenu Slovenije sopodpisal deklaracijo, ki zavezuje članice na 5% izdatkov. Od takrat do danes je v ZDA ista administracija. “Kralj opozicije” se zlaže prej, kot človek reče keks,” je zapisal.

Golob je namreč sinoči v Odmevih dejal, da Nato ni imel pripomb na slovenski obrambni načrt, ameriški generali naj bi bili celo navdušeni nad slovensko doktrino, “nato pa se je menjala ameriška vlada, ki želi zgolj prodajati orožje”. Tako nekdanji premier.

Golob bi lahko NATO prepričal samo v to, da je notorični lažnivec. 24.6.2025 je odšel v Haag in 25.6.2025 v imenu Slovenije sopodpisal deklaracijo, ki zavezuje članice na 5% izdatkov. Od takrat do danes je v ZDA ista administracija. “Kralj opozicije” se zlaže prej, kot človek… https://t.co/TMJTfDfdLl — Andrej Poglajen (@poglajen) July 7, 2026

❗️Slovenija je z 1,61 % BDP po oceni obrambnih izdatkov za leto 2026 edina članica Nata, ki je še pod 2 % BDP. Podatke je Nato objavil danes. Takšne so bile številke ob nastopu nove vlade, ki se je zavezala, da bo izpolnila lanske zaveze iz Haaga. Že letos naj bi prišla pri… pic.twitter.com/5dUSgPvpf4 — Peter Žerjavič 🇪🇺 (@PeterZerjavicEU) July 7, 2026

In vse to se je zgodilo prav na 35-letnico slovenske zmage v vojni za obrambo samostojne države.

Očitno pa je, da je bilo Golobovo motoviljenje glede zveze Nato predvsem namenjeno temu, da bi Nato Slovenijo nazadnje sam izključil, s čimer bi tranzicijska levica dosegla svoj načrt in si pri tem pilatovsko umila roke.