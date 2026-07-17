Medijev levičarske mafije se lahko znebimo le s tanki – tako novinarska legenda komentira pritlehne napade na Kokotovo

Piše: J. B.

»Tega, kar počenjajo smetarski mediji, se je mogoče pač znebiti samo z radikalnimi ukrepi: prepoved oglaševanja državnih podjetij in tistih v državni večinski lasti, ukinitev možnosti financiranja medijev. Potem pa z zaostritvijo zakona o medijih, ko se določi, kdaj je mogoče nek medij izbrisati iz seznama medijev. Laži, podtikanja in manipulacije pomenijo avtomatičen izbris. Žal ne bo šlo drugače kot s tanki, ne z tiščanjem glave v pesek in z bojaznijo, kaj bo rekel na pol mafijsko levi Bruselj,« je na omrežju X o pritlehnih napadih na poslanko Resnice Katjo Kokot zapisal nekdanji novinar in urednik Vinko Vasle.

Vinko Vasle, legenda slovenskega preiskovalnega novinarstva, se je odzval na zapis poslanke Kokotove, ki je opisala, kako ima na svojem dvorišču novinarje, ki slikajo njeno hišo ter s tem javno izpostavljajo njeno družino in otroke. »Skupaj z zavajajočimi zapisi in lažnimi predstavami. (…) Gre za sistemski, organiziran napad, ki ima svoj namen,« je dodala.

Levi mediji so se diskreditacije učili pri Kučanu

»To so čisto enake metode, kot tiste, ki so bile dogovorjene na Čebinah, uvožene pa iz Sovjetske zveze, kjer so se v tako imanovani črni propagandi urili naši tovariši, Maček med prvimi. Kasneje se je to leta 1945 preneslo v takratne komunistične medije, ko se je javno napadalo (v glavnem z lažmi) posameznike, trgovce, zasebnike in kmete,« je komentiral Vasle.o

Tako se je v komunizmu delalo javno mnenje, ki je ob dachauskih procesih eskaliralo v drhal, ki je hotela kri. »Potem so te metode diskreditacije in likvidacije bile glavno delo partijskega komiteja pri nadzorovanju medijev, pri policijskem zastraševaju. Glavno vlogo pri operativnih smernicah je imel Kučan, ki je bil takrat izvršni sekretar za agitacijo in propagando, kar je bila vseh merilih zločinska organizacija partije,« je zapisal Vasle in dodal, da so te medote nastajale v tistem času, v času totalitarnega režima.

Hujskanje se lahko spremeni v fizično nasilje

To, kar opisuje ga. Katja, so metode, ki so takrat nastajale. »Tega, kar počenjajo smetarski mediji, se je mogoče znebiti pač samo z radikalnimi ukrepi: prepoved oglaševanja državnih podjetij in tistih v državni večinski lasti, ukinitev možnosti financiranja medijev. Potem pa z zaostritvijo zakona o medijih, ko se določi, kdaj je mogoče nek medij izbrisati iz seznama medijev. Laži, podtikanja in manipulacije pomenijo avtomatični izbris. Žal ne bo šlo drugače kot s tanki, ne z tiščanjem glave v pesek in z bojaznijo, kaj bo rekel na pol mafijsko levi Bruselj,« je še menil Vasle in opozoril, da gre v primeru Katje Kokot najbrž na sposku, da bi izgubila živce in rekla, da se ne gre več.

»Grozljivo je, da mafijski mediji levičarjev takole vdirajo brez razloga v zasebno življenje nekoga in s tem obračunavajo tudi z otroci,« se zgraža Vasle, ki dodaja: »Zaradi hujskanja v medijih je lahko resno fizično ogrožena, ker norcev v tej levi drhali ne manjka.«