Matoz z načelniki upravnih enot o spremembah postopkov izdaje gradbenih dovoljenj

Piše: STA; P.J.

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je na srečanju z načelniki upravnih enot napovedal korenite spremembe pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. Cilj bo zagotoviti izdajo gradbenega dovoljenja v roku 60 dni od popolnosti vloge in odpraviti zaostanke na upravnih enotah, so sporočili z ministrstva.

Matoz je v sodelovanju z ministrico za okolje in prostor Polono Rifelj uskladil enotno prakso postopanja pri vključevanju stranskih udeležencev v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

Kot so pojasnili na ministrstvu, se bo del 48. člena gradbenega zakona odslej tolmačil tako, da beseda “lahko” pomeni izjemoma in ne praviloma, zato se v postopke za izdajo gradbenih dovoljenj ne bo več avtomatsko vključevalo “sosedov mejašev”. V postopke se jih ne bo vabilo (le izjemoma), če pa se bodo vključevali v postopek, jim bo udeležba v postopku priznana le izjemoma.

Minister Franci Matoz se je sestal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Osrednja tema srečanja je bila poenotenje prakse upravnih enot pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. 🏠

🔗 Več: https://t.co/wj6fFxVlSP #upravneenote @BozoPredalic pic.twitter.com/jopfAhg6o8 — Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (@mnz_gov_si) September 3, 2026

Matoz je skupaj z državnim sekretarjem na ministrstvu za okolje in prostor Petrom Lovšinom in vodjo službe za upravne zadeve Borisom Vinškim načelnikom upravnih enot pojasnil, da je treba korenito poseči v način uporabe prej omenjenega člena.

Minister Matoz z načelniki in načelnicami upravnih enot (do GD 60 dni, brez zaostankov). Sicer pa zanimiva fotka. pic.twitter.com/RVFMPbiii0 — Vida Kocjan (@VidaKocjan) September 3, 2026

Analiza vseh postopkov je namreč po navedbah ministrstva pokazala, da so sosede mejaše avtomatsko vabili v postopke in jim priznavali status stranskega udeleženca, ti pa so nemalokrat izkoriščali svoje pravice v postopkih z neutemeljenimi pripombami v postopkih, neutemeljenimi vlaganji pravnih sredstev, vključno z upravnimi spori pred upravnim sodiščem.

“Posledica tega je bila, da se je na pravnomočna gradbena dovoljenja nemalokrat čakalo tudi pet let ali več. Takšna praksa je vodila tudi do pojava nedovoljenih izsiljevanj sosedov v smislu prejemanja neupravičenih ‘odškodnin’, zato da niso vlagali pritožb. Investitorji pa so pod bremenom finančnih posledic čakanja na gradbeno dovoljenje nemalokrat plačevali ‘odškodnine’,” so zapisali na ministrstvu.