Matej Lahovnik: “KPK je slepa, ker gre za “našo” Tanjo, čeprav si je minister za naš denar kupil bogato plačan položaj”

Piše: Celjski glasnik

Medtem ko se trenutna opozicija na vse pretege trudi diskreditirati Borisa Mijiča in stranko Resni.ca. imajo v svojih vrstah bistveno večjo težavo ter afero.

Iz dneva v dan namreč prihajajo nova in nova dejstva okoli domnevnega imenovanja Tanje Fajon na nov položaj. V javnosti so sedaj že tudi podatki, da je Slovenija ekstremno povečala v zadnjih letih sredstva za Sahel, kamor si na vse pretege sedaj želi nekdanja zunanja ministrica.

KPK je slepa, ker gre za "našo" Tanjo, tožilstvo pa ne prepozna zlorabe položaja z namenom pridobitve osebne koristi, čeprav je ministrica z našim denarjem sebi kupila bogato plačano funkcijo. Imamo kikiriki državo politično pristranskih institucij. https://t.co/vLsEEt0r4l — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) July 13, 2026

Namesto, da bi se opozicija ukvarjala s svojo Tanjo Fajon, ki je v zadnjih treh letih namenila ekstremno veliko denarja za Sahel, se raje ukvarjajo s prikrivanje tega dejanja. Seveda pa jim ob tem zvesto sledijo ter poplačujejo usluge na KPK in tožilstvu?

“KPK je slepa, ker gre za “našo” Tanjo, in tožilstvo ne priznava zlorabe položaja z namenom pridobitve osebne koristi, čeprav si je minister kupil bogato plačan položaj z našim denarjem. Imamo banana republiko politično pristranskih institucij,” opozarja dr. Matej Lahovnik.