Luka Mesec bo Jankovićev izzivalec – a očitno le slamnati

Piše: C. R.

No, to bo dejansko bolj “slamnata” kandidatura, saj je bil Luka Mesec zadnja štiri leta del koalicije, ki je podpirala dejanja Jankovićevega nastavljenca Roberta Goloba.

Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.

Kandidaturo Mesca je napovedala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Dejala je, da je po 20 letih prišel čas za spremembe v načinu vodenja in upravljanja tudi v Ljubljani ter da je čas za vključujočo, solidarno in trajnostno mesto, ki si ga lahko vsi privoščijo. Mesca je opisala kot kandidata, ki je že 12 let del politike, ki je zasedal pomembna in odgovorna mesta, ki je pokazal, da se lahko politiko vodi drugače, z dialogom in pogovorom, ki sliši ljudi tako v pisarnah kot na ulicah, in kandidata, ki razume, da če želimo živeti v boljši družbi, moramo graditi skupnost.

Mesec je poudaril, da Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Mladi zaradi visokih cen stanovanj odhajajo iz mesta, družine iščejo dom daleč od kraja, kjer delajo oz. kjer so se rodili, starejši vse težje sledijo stroškom življenja, je prepričan. “Ljubljana, ki je zdaj postajala lepše mesto pod županovanjem Zorana Jankovića, mora začeti postajati najboljše mesto za življenje,” je dejal. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka.

Ob tem je poudaril, da so v Levici na isti strani z občankami in občani, ki želijo soodločati o prihodnosti mesta. “Najlepše mesto na svetu mora postati mesto, v katerem se dijaki ne bodo drenjali na prepočasnih, preredkih in tudi predragih avtobusih, kjer bodo kolesarske poti na prvem mestu, ko bomo preurejali ulice in ceste, in nenazadnje, kjer ne bomo dvomili v raziskave o slabem zraku v mestu, ampak proti slabemu zraku ukrepali,” je dejal. Pomembno se mu zdi tudi prilagajanje na podnebne spremembe in ekstremne vremenske pojave.

Ljubljana mora po njegovih besedah postati tudi mesto, v katerem fokus ne bo samo na razvijanju mestnega središča, ampak bodo mestne četrti dobile svoja lastna središča ter prebivalci ne bodo postavljeni pred izvršena dejstva mestne oblasti, ampak v najpomembnejše odločitve tudi vključeni. “Ljubljančanke in Ljubljančani želimo živeti v mestu z dušo, v mestu, kjer ulice niso kulisa za turiste, ampak so prostor za srečevanje, mestu, ki utripa zaradi svojih prebivalcev in za svoje prebivalce,” je bil odločen Mesec.

Po njegovih besedah kandidira, ker ima Ljubljano rad in ker je Ljubljana njegovo mesto. Napovedal je, da bo poleti obiskal vse mestne četrti, somišljeniki pa se jim lahko pridružijo kot kandidati na listi za mestni svet ali četrtne skupnosti.

“Dejstvo, da se podajam v tekmo za župana, pomeni, da bom dal od sebe vse, da te volitve tudi zmagamo,” je poudaril. Dodal je, da njihov nasprotnik ne bodo drugi kandidatke ali kandidati, “naš nasprotnik so previsoki stroški življenja v mestu”.

Doslej so kandidaturo že napovedali dolgoletni župan Zoran Janković, mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Spletni vplivnež Aleksandar Repić je napovedal zbiranje podpisov za vložitev kandidature. Na volitve se s skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, a še nista razkrila, kdo bo njihov županski kandidat.

Po že kar nekaj znanih kandidatih, ki stopajo v boj za županski stolček v Ljubljani, je sicer iz več levosredinskih strank slišati svarila pred drobljenjem tega dela političnega prostora tudi na lokalnih volitvah. Predsednik Svobode Robert Golob je danes dejal, da so se sami zavzemali, da bi v čim večjem številu občin po državi ponudili kandidate leve sredine s čim širšo podporo.

Postopki tečejo tudi še v Svobodi. V Ljubljani bodo denimo ponudili svojo listo za mestni svet, nosilec je podpredsednik stranke Klemen Boštjančič, je sporočil Golob. Do septembra, ko bodo v stranki zaključili z večino postopkov za lokalne volitve, pa bo jasna tudi odločitev Svobode o županskem kandidatu. Sam sicer ne skriva, da je “velik zagovornik sedanjega župana Zorana Jankovića”. “Ljubljana se je pod njegovim vodstvom preobrazila v moderno evropsko prestolnico in kar se mene tiče, ima vso mojo podporo,” je dejal. Kot je še dodal, ne vidi konflikta interesa v tem, da naj bi strankin poslanec Lenart Žavbi na lokalnih volitvah kandidiral na Jankovićevi listi.

Tudi predsednik SD Matjaž Han je posvaril, da je treba paziti, da se ne bi levi sredini znova zgodilo, da ne bi “znala zložiti kart, kot bi jih morala zložiti”. “Lahko se zgodi, kar si verjetno nihče ne želi. Ampak politika je zahteven posel,” je izpostavil. Nadeja pa se, da bo SD na lokalnih volitvah naredila dober rezultat in bodo po številu županov in svetnikov zmagovalci na levi sredini.

Da bodo “absolutno ponudili” svojega županskega kandidata v Ljubljani, je napovedal prvak Resnice Zoran Stevanović. Kot pravi imajo kandidata že “ogledanega”, a je tako “premočen favorit, da se kar malo bojimo pritiska medijev”. Imena tako ni razkril, je pa še napovedal, da razmišljajo, da na lokalnih volitvah zagotovo nastopijo v vseh mestnih občinah.