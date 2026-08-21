Levičarji bi sedaj šli nad Stevanovića s posvetovalnim referendumom – se bo na podoben način preverjalo tudi predsednico Natašo Pirc Musar?

Piše: Gašper Blažič

Kar se sedaj dogaja, bi lahko spadalo v rubriko »saj ni res, pa je«. Potem ko se je izkazalo, da je spletna peticija, ki jo je – vsaj uradno – sprožil Miha Brejc, navadna farsa, opozicijski levi trojček sedaj hoče razpis posvetovalnega referenduma o tej zadevi.

Gibanje Svoboda, SD in Levica so sinoči v DZ vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da DZ razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, poroča STA. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Poslanec Svobode Matej Grah je na novinarski konferenci spomnil na Stevanovićevo izjavo za eno od televizij, da spletne peticije o tem, da bi Stevanović moral odstopiti, ne gre primerjati z volilno podporo, kjer “ljudje na volišča pridejo z osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu pa rezultat štejejo usposobljeni na Državni volilni komisiji (DVK)”. “Da, dajmo ljudem glasovnico, moč in poglejmo, kaj bodo rekli uradno, pod okriljem DVK. Zavedamo se, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa politično sporočilo. Zato smo pripravljeni počakati z glasovanjem DZ o predlogu o razrešitvi Stevanovića na rezultat takega referenduma,” je dejal Grah. Predlog o razrešitvi Stevanovića je namreč omenjeni opozicijski trojček vložil v DZ konec julija. Grah verjame, da lahko s predlogom uspejo. V primeru, da ne uspejo, pa je po njegovih besedah zanimiva tudi ideja Mihe Brejca, ki predlaga klasično zbiranje podpisov na stojnicah.

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je dodal, da so se za predlog odločili, ker stranka Resnica govori, da verjame samo ljudem in dela za ljudi. Prepričani so, da se morajo ljudje o tem temi izreči, saj Stevanović “ne verjame v peticije, ki mu niso v plus, tiste, ki ga podpirajo, bi pa podprl”. Dodal je, da je Stevanovićevo delovanje v DZ podobno, saj poslovnik uporablja, ko mu ta koristi. Zdaj pa imajo poslanci Resnice priložnost, da izglasujejo ta referendum in ugotovijo, kaj ljudje želijo.

Pod predlog za razpis posvetovalnega referenduma so se razumljivo podpisali tudi poslanci Levice. Sokoordinatorica Levica in vodja njihove poslanske skupine Asta Vrečko je povedala, da si je Stevanović kot predsednik stranke in DZ v zgolj treh mesecih nakopal več afer in nedemokratičnih ravnanj kot mnogi predsedniki DZ pred njim. Ponovila je, da je odreditev parlamentarne preiskave ustavna kategorija, a DZ tega ni storil, proti pa je bil tudi Stevanović. Dejala je, da njegovo splošno obnašanje, kršenje poslovnika, žaljiv odnos do poslank in vodenje ne dosegajo demokratičnih standardov in standardov minimalne spodobnosti, ki bi jo moral človek na tej funkciji zastopati. Spomnila je tudi na primer poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je po njenih besedah “najbolj prevarantski poslanec v zgodovini”.

DZ sicer lahko po zakonu razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Predlagatelji pa so prepričani, da je odstop predsednika DZ eno izmed takšnih vprašanj, glede na to, da je v pristojnosti DZ tudi razrešitev predsednika DZ.

No, vse skupaj spominja na ideje Mreže za neposredno demokracijo, nevladne organizacije, ki se je leta 2013 vključila v »vseslovenske ljudske vstaje«. Jasno pa je, zakaj so se spravili ravno na Stevanovića – presodili so, da je idealen strelovod za opozicijo, hkrati pa ga smatrajo za najšibkejši člen med podporniki vlade, čeprav njegova stranka ni članica vladne koalicije. Peticija, ki je v tem tednu doživela fiasko, pa je sprožila tudi salve smeha, saj se po kuloarjih že širijo šale, da če Stevanović odstopi, bo njegovo mesto zasedla Katja Kokot, sicer vodja poslanske skupine Resni.ca.

Po drugi strani pa bi lahko na enak način odločalo tudi o odstopu aktualne predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki verjetno ne bo predčasno odstopila. Je pa jasno, da bo prihodnje leto na predsedniških volitvah zelo težko osvojila nov mandat. Za takšen referendum se denimo zavzema Pavel Rupar (Glas upokojencev), verjetno pa bi lahko takšen predlog prišel tudi v DZ. Ustava sicer ne predvideva možnosti odpoklica funkcionarjev, a nekaj je jasno: stopnjevanje gonje proti Stevanoviću se bo tistim, ki to podpirajo, lahko hudo maščevalo.