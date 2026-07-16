Lepo je biti Asta, če izkoplješ devetmilijonsko luknjo in zato ne nosiš nobene odgovornosti!?

Piše: Celjski glasnik

V vseh medijih in omrežjih je zadnje dni mogoče videti Asto vrečko, ki se huduje nad vlado Janeza Janše, ker naj bi po njenem onemogočila kulturo zaradi prekinitve financiranja kulturnikov.

Vendar pa pri tem Asta Vrečko zamolči glavno dejstvo in to je, da je sama v preteklem mandatu uspela izkopati skoraj devetmilijonsko luknjo na Ministrstvu za kulturo, a danes se sama ne čuti popolnoma nič krive. Še več, po njenem je za vse kriva vlada Janeza Janše.

Zato pa je lepo biti politik. Narediš 9 milijonov evrov minusa in za takšno ravnanje ne nosiš osebne odgovornosti. Politična odgovornost pomeni le izgubo pol. položaja in privilegijev. Odgovorni v gospodarskih družbah bi se zaradi takšnega ravnanja soočili z resnimi posledicami… https://t.co/zC8tj3EJZA — Dr. Robert Rozic (@robert_rozic) July 9, 2026

Kot se je pred dnevi pojavil zapis na družbenem omrežju, kjer se ljudje sprašujejo, če bodo Asta, Luka in Robert sledili Zoranu Stevanoviću in pokrili ta denar, kot je slednji dolgove za poslanca Mijiča. Seveda se na takšne navedbe nekdanja ministrica ne bo odzvala, saj je edini cilj opozicije vso krivdo za svojo zgrešeno politiko prevaliti na novo vlado, da kdo ne bi vedel kako so škodovali v zadnjih štirih letih Sloveniji?

“Zato je lepo biti politik. Zbrali ste primanjkljaj v višini 9 milijonov EUR in za takšno ravnanje ne nosite osebne odgovornosti. Politična odgovornost pomeni le izgubo polovice svojega položaja in privilegijev. Odgovorni v poslovnih podjetjih bi se soočili z resnimi posledicami za takšno vedenje (kriminalna in odgovornostna odgovornost), vendar politiki … politična odgovornost,” opozarja ddr. Robert Rožič.