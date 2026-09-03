Legenda avtomobilizma opozarja: Kot buldožerji in rinejo v vse pred sabo!

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

“Ker pa je voznik spremstva pričakoval, da se mu bo civilno vozilo pred njim takoj umaknilo, je peljal z nezmanjšano hitrostjo. Za njim je pripeljal kombi z neprivezano predsednico in njenimi prijateljicami, ker pa je kombi težji in potrebuje več časa, da se ustavi, je prišlo tudi tu do trka.”

Sinoči je bila glavna tema oddaje Odmevi na RTV Slovenija posnetek nesreče predsednice Nataše Pirc Musar, kot kaže pa ji osrednji mediji znova skušajo kriti hrbet. Kot vemo, so nesrečo v predoru Kastelec posnele varnostne kamere, prvi pa so ga prejeli ustvarjalci oddaje Tarča. Uraden vzrok nesreče je neupoštevanje varnostne razdalje, na Odmevih pa je o vzrokih trka spregovoril tokratni gost strokovnjak za trajnostno mobilnost, Andrej Brglez. Slednji je hitel izpostavljati, da je predsedničin konvoj vozil v pravilni formaciji: “Varovana oseba v sredini, spredaj in zadaj pa So tri vozila.” V nadaljevanju Brglezi pravi, da se da “čez prst” oceniti, da v predor ta formacija ni zapeljala s previsoko hitrostjo. V nasprotju z ugotovitvijo policije, je prav tako prepričan, da je bila varnostna razdalja “zelo primerna.”

Medtem pravi za civilne voznike, vpletene v nesrečo, da so ravnali po najboljših močeh, a vseeno namiguje na morebitne napake: “Morda so v teh vozilih sedeli tujci, ki so vozili že več ur, morda starejši ali mlajši neizkušeni vozniki. Ni pomembno kdo, ravnali so po najboljših močeh.” Za same voznike predsednice in njenega spremstva medtem dodaja, da gre za “visoko usposobljene voznike”, celo “zelo kvalificirane” in “izjemno dobre.” Pravi, da je bil ves postopek pred nesrečo idealen, da so pravočasno zmanjšali hitrost, le v zadnjem trenutku je voznik kombija pripeljal, morda “zelo blizu” celo “pretirano blizu” vozilu pred njim. Zdi se, da gre to iz posnetka razvidno dejstvo Brglezu kar težko z jezika. No, ko mu to le uspe, hiti znova poudarjati kako idealno so vozili vsi vozniki v spremstvu in kako popolno so se umikali, vse po predpisih.

Legenda avtomobilizma: vozniki bi lahko vozili preudarneje

Čeprav Brglez hvali voznike, njihovo vožnjo in manevre, smo se kljub temu obrnili na drugo mnenje same nesreče. Za naš medij je v nekoliko drugačnem tonu pokomentiral trenutek trčenja strokovnjak in avtomobilski poznavalec Niko Mihelič, ki ne deli Brglezovega navdušenja nad predsedničinimi vozniki, temveč meni, da bi morali biti bolje izšolani.

Mihelič nam je povedal, da se je nesreča zgodila zaradi spleta okoliščin, od slabše vidljivosti v tunelu do tega, da je z desne pripeljalo reševalno vozilo. Vendar pa ob tem dodaja, da se po Brglezovo izjemno izšolani vozniki uradnih oseb velikokrat vozijo “kot buldožerji in rinejo v vse pred sabo.” Povedal je, da vozila s prednostjo in s temu ustreznimi svetlobnimi oznakami velikokrat pričakujejo, da je jim bodo vsi nemudoma umaknili. Vendar pa zna biti vožnja naporna, veliko je različnih motečih dejavnikov. Ker pa je voznik spremstva pričakoval, da se mu bo civilno vozilo pred njim takoj umaknilo, je peljal z nezmanjšano hitrostjo. Za njim je pripeljal kombi z neprivezano predsednico in njenimi prijateljicami, ker pa je kombi težji in potrebuje več časa, da se ustavi, je prišlo tudi tu do trka.

“Sam menim, da bi morali vozniki tovrstnih vozil, ki prevažajo politike in podobne osebnosti, voziti z zmanjšano hitrostjo, saj se nobenemu politiku ne mudi toliko, da bi moral ogrožati svojo varnost in varnost vseh drugih,” je pripomnil Mihelič. Poudarja, da na cesti vozniki ne slišijo in opazijo vedno pravočasno vsega, saj je med vožnjo več motečih dejavnikov.

Izpostavil pa je predvsem to, da bi vozniki teh vozil s prednostjo morali biti bolje izšolani in bolj pozorni med vožnjo. Saj, da “očitno mislijo, da so zaradi črnih avtomobilov, pobritih glav, suknjičev in kravat pomembnejši od vseh ostalih in da se jim morajo vsi umikati,” še dodaja.