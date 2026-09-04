Konferenca o sodelovanju na področju umetne inteligence v državah Srednje in Vzhodne Evrope

Piše: P.J.

Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević se je 3. septembra v Pragi udeležil konference o sodelovanju na področju umetne inteligence v državah Srednje in Vzhodne Evrope (CEE AI Summit). Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom Ministrstva za industrijo in trgovino Češke republike ter je bila namenjena krepitvi regionalnega sodelovanja na področju digitalnih politik, inovacij in umetne inteligence.

Minister dr. Rončević je na srečanju podal pobudo za izboljšanje koordinacije na področju umetne inteligence med državami Srednje in Vzhodne Evrope s ciljem ustvarjanja pogojev za razvoj samorogov (»unicorns«) na področju umetne inteligence. Zavzel se je tudi za izboljšanje poslovnega okolja in nadaljevanje procesa debirokratizacije, pri čemer je predlagal, da si države Srednje in Vzhodne Evrope na tem področju izmenjajo dobre prakse. Izrazil je tudi pripravljenost Slovenije, da gosti enega od prihodnjih vrhov.

Ministri so ob tej priložnosti podpisali tudi Praško deklaracijo o umetni inteligenci, pravno nezavezujoč mednarodni akt, ki izraža politično voljo in namero za koordiniran pristop ter skupen odziv držav Srednje in Vzhodne Evrope na odprta vprašanja in izzive na področju umetne inteligence.

»Podpis Praške deklaracije predstavlja pomemben korak. Države Srednje in Vzhodne Evrope smo pomembna makroregija, ki jo povezujejo skupni interesi, izkušnje in razvojni izzivi. Ključno je, da usklajeno spodbujamo razvoj in uvajanje umetne inteligence ter zagotovimo, da bodo naši interesi ustrezno zastopani tudi v širšem evropskem prostoru,« je ob podpisu poudaril minister dr. Borut Rončević.

🇸🇮 Slovenija želi močnejšo in bolj povezano Srednjo in Vzhodno Evropo na področju umetne inteligence. Na vrhu CEE AI Summit v Pragi je minister dr. Borut Rončević pozval k tesnejšemu sodelovanju, manj birokracije in boljšim pogojem za razvoj AI podjetij. pic.twitter.com/FiwsjtZSGG — Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (@mizm_rs) September 3, 2026

Minister je izpostavil, da umetna inteligenca že danes pomembno vpliva na številna področja našega življenja, v prihodnosti pa lahko pomembno prispeva tudi k reševanju nekaterih najzahtevnejših družbenih izzivov. Med njimi je posebej izpostavil demografske spremembe in staranje prebivalstva.

Poseben potencial je minister izpostavil na področju fizične umetne inteligence, kjer imajo države Srednje in Vzhodne Evrope zaradi industrijskega znanja, dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja priložnost, da pomembno prispevajo k razvoju rešitev tako za proizvodnjo kot za potrebe hitro starajočega se prebivalstva.

🇸🇮🤝🇨🇿 Minister dr. Borut Rončević se je ob robu CEE AI Summita v Pragi srečal s češkim ministrom Robertom Plago. pic.twitter.com/FftBAqhpt9 — Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino (@mizm_rs) September 4, 2026

Ob tem je poudaril, da Slovenija svojo zavezanost razvoju umetne inteligence uresničuje tudi s konkretnimi ukrepi. Državni zbor je julija sprejel zakon, s katerim je bilo za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence zagotovljenih 72 milijonov evrov. Minister je izrazil prepričanje, da se bo sodelovanje, ki ga države nadaljujejo v Pragi, v prihodnjih letih še krepilo in nadgrajevalo.

Ob robu vrha CEE AI Summit je minister dr. Rončević opravil bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino dr. Karlom Havlíčkom, s katerim sta se pogovarjala o premoščanju razkoraka med ustvarjanjem znanja ter njegovo uspešno uporabo na trgu in v družbi.