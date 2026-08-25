Kje je danes Golobov najboljši preiskovalni novinar? Ljudem bi lahko povedal, da je nekdanja ministrica Čalušič kupila čoln za 1,2 milijona evrov, navaden državljan pa bi ga za 400 tisoč evrov!

Piše: Celjski glasnik

Primož Cirman se s svojim portalom Necenzurirano izredno rad prikazuje kot branik poštenosti in transparentnosti ter nenazadnje tudi kot neodvisni novinar.

A njegova poročanja in neporočanja še kako hitro pokažejo, da gre za novinarja, ki zvesto služi levi politični opciji, pri tem pa se poroča samo o tistih stvareh, ki koristijo levici in napadajo desno sredino.

In na tak način tisti, ki so preštevali vsak evro plač zdravnikov, kupujejo zdravniško opremo in material. Država srečna, dobavitelj srečen, politika srečna, davkoplačevalec blaženo neveden. https://t.co/OEeSzJHC7K — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) August 16, 2026

Da to še kako drži kaže tudi dejstvo, da denimo Cirman izredno rad piše kako današnja vlada zapravlja denar, ne piše pa kako ga je zapravljala vlada Roberta Goloba. Tako bi imel sedaj priložnost, da bi ljudem pojasnil kako je nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić kupila čoln za 1,2 milijona evrov, medtem, ko bi ga državljan za 400 evro. Na to je opozoril tudi pravnik Miha Pogačnik: “He, he, he. 980 je soliden čoln, ampak odvisno je od tega, kdo ga kupuje. Navaden človek ga verjetno dobi za 400 tisoč, država pa za 1,2 milijona. Ali celo za 5 milijonov, če se vse vpletene strani strinjajo. Ampak “patruljna” različica ni nič posebnega. Radar, ki je 10 tisoč dražji.”

To pa ni edina težava ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, Mitja Iršič je ob tem dodal: “Na ta način tisti, ki so šteli vsak evro zdravniških plač, kupujejo medicinsko opremo in material. Država je zadovoljna, dobavitelj je zadovoljen, politika je zadovoljna, davkoplačevalci pa blaženo nevedni.”