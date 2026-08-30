Je Pirc Musarjeva izkoristila predsedniško funkcijo in dobila plačilo za svoj govor?

Piše: Moja Dolenjska

Le pet dni po tem, ko je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar slavnostna govornica na jubilejnem dogodku Lions kluba Ljubljana, je Fundacija Nataše Pirc Musar pri istem klubu zaprosila za donacijo. Lions klub je prošnji ugodil in fundaciji odobril 6.400 evrov, kar je bila natanko desetina sredstev, ki so jih takrat zbrali.

Predsedničin urad zanika, da bi bila Pirc Musarjeva pri pridobivanju donacije kakorkoli udeležena, časovno zaporedje dogodkov pa vseeno vzbuja utemeljen vtis, da je Pirc Musarjeva za svoj govor zahtevala posredno plačilo oz. 10 odstotkov zbranega denarja in tako grobo izkoristila predsedniško funkcijo.

Lions klub Ljubljana je 15. marca letos v Cankarjevem domu praznoval 35-letnico delovanja. Slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica Pirc Musarjeva. Pet dni pozneje, 20. marca, je klub prejel pisno prošnjo za donacijo Fundacije Alma oziroma Fundacije Nataše Pirc Musar. Prošnjo je v njenem imenu poslala Darinka Pavlič Kamien.

Pristojna komisija Lions kluba je prošnjo podprla, člani kluba pa so 7. maja sprejeli odločitev, da fundaciji odobrijo 6.400 evrov. Po navedbah kluba denar sicer še ni bil nakazan, poroča portal Zanima.me.

Pozornost vzbuja tudi višina odobrene donacije. Lions klub Ljubljana je namreč na jubilejnem koncertu v humanitarne namene zbral 64.000 evrov, namenjenih Centru Janeza Levca. Fundaciji Nataše Pirc Musar so pozneje odobrili natanko desetino tega zneska oziroma 6.400 evrov.

Zavračajo povezavo med obema zneskoma

V Lions klubu zavračajo povezavo med obema zneskoma. Pojasnili so, da gre za dva ločena projekta, ki se financirata iz ločenih sredstev kluba, vseh 64.000 evrov, zbranih na jubilejnem koncertu, pa da je bilo namenjenih Centru Janeza Levca. Kriterijev, na podlagi katerih je bila določena višina donacije fundaciji, niso pojasnili.

Pri tem pa je zanimiva tudi vloga Pavlič Kamienove, ki je fundacijo Pirc Musarjeve ustanovila skupaj z Natašo Pirc Musar in njenim možem Alešem Musarjem. Je namreč tudi članica Lions kluba Ljubljana in je bila v preteklosti tudi njegova predsednica. Na omenjenem klubu zatrjujejo, da Pavlič Kamienova pri odločitvi o donaciji fundaciji Pirc Musarjeve ni sodelovala.

Na konkretno vprašanje portala, ali je Pavlič Kamienova že pred 20. marcem s komerkoli iz Lions kluba govorila o možnosti donacije Fundaciji Nataše Pirc Musar oziroma napovedala takšno prošnjo, v klubu niso izrecno odgovorili.

Zadeva skratka odpira vrsto sumov. Od tega, da je Pirc Musarjeva svoj govor izkoristila za to, da je njena fundacija dobila denar, do tega, da je predsedniško funkcijo izkoristila za svoje zasebne interese.