Janša in Costa danes na Brdu o dolgoročnem proračunu EU

Piše: STA; P.J.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah unije, v ospredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU (MFF) za obdobje 2028-34, na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo.

V ospredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po EU, z voditelji držav članic so pogajanja o MFF, ki prehajajo v odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki vanj in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna. Poudaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po EU.

Izhodišče za pogovore je trenutno junija predstavljeni ciprski predlog za pogajanja, v skladu s katerim bi bil MFF 2028-34 z okoli 1950 milijardami evrov za nekaj deset milijard evrov manjši od predloga Evropske komisije. Šest neto plačnic, med njimi Nemčija, Avstrija in Nizozemska, si pri tem prizadeva za dodaten več sto milijard vreden rez, medtem ko skupina držav t. i. prijateljic kohezije temu nasprotuje.

V slednji je približno polovica od 27 članic, tudi Slovenija. Razpravo o dolgoročnem proračunu unije bodo medtem danes na neformalnem zasedanju v Dublinu nadaljevali tudi ministri članic, pristojni za evropske zadeve. Poleg o proračunu bosta Janša in Costa govorila še o nadaljnji podpori Ukrajini, obrambi, širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah.